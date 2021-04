El San Pedro de Alcántara recupera la octava planta para pacientes de coronavirus. Durante toda la pandemia este espacio, que estaba en desuso, ha servido para aliviar las plantas dedicadas a covid. En cambio ahora, su puesta en marcha se debe a causas organizativas y no a un aumento de pacientes infectados. En estos momentos hay en el hospital 15 enfermos ingresados (tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos), que ocupan tanto esta planta, donde hay nueve infectados, como un pasillo de Neumología, con tres pacientes.

Se ha decidido así para dejar libre de covid la planta de Medicina Interna y que pueda ser ocupada por los enfermos de esta especialidad sin coronavirus. Estos hasta ahora tenían que ser hospitalizados en el Universitario (donde también se presta este servicio) debido a que la planta del San Pedro de Alcántara era dedicada a covid.

Por el momento la situación en el hospital es de absoluta tranquilidad. Según indican los especialistas, se están empezando a notar los efectos de la vacuna, porque hace semanas que no llegan ingresos de personas mayores ni de residencias de ancianos, que fueron los que colapsaron los hospitales durante la primera ola. Los hospitalizados ahora son más jóvenes; los que había ayer tienen entre 50 y 70 años, coincidiendo precisamente con el tramo de edad que todavía no ha recibido la vacuna.

Lo que sucede en el hospital es reflejo de lo que se vive en el área de salud de Cáceres. En las últimas 24 horas se han registrado seis casos positivos, cinco de ellos en la capital cacereña. Y la ciudad continúa por debajo del riesgo alto (el límite está en 150 casos), con una incidencia acumulada de 119,63 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días y de 47,85 a una semana. El indicador a dos semanas lleva casi un mes estancado, pero este último ha registrado un importante descenso, lo que hace prever que la situación tenderá a mejorar en los próximos días.

Con todo ello, la reapertura del hospital Nuestra Señora de la Montaña, que aún se mantiene en estado de prealerta, parece prácticamente descartada. Aún así, por si acaso se mantiene completamente montado, aunque para los especialistas es bastante improbable la situación se desborde.

En el ámbito sanitario lo único que preocupa en estos momentos son las variantes del virus . La británica supone ya el 90% de los casos registrados, aunque la vacuna, según los estudios, protegería frente a esta cepa. No está tan claro en el caso de la brasileña y la sudafricana. De esta última, por el momento, no se ha dado ningún caso en la región, pero de la brasileña sí. Además del brote de los esquiladores en el que hay 11 infectados, también se ha registrado uno en la provincia de Cáceres. Se trata de un caso aislado secuenciado en Belvís de Monroy y que había sido importado de Portugal. Por el momento, eso sí, no se ha registrado ningún ingreso con esta cepa.