Todos los grupos políticos y concejales no adscritos de la ciudad, junto a numerosas entidades, muchas de ellas integrantes del Consejo Sectorial de Personas Inmigrantes y Refugiadas de Cáceres, han expresado públicamente su «preocupación y repulsa» hacia las campañas en contra de los menores migrantes no acompañados (menas). Afirman a través de un comunicado conjunto que estas acciones "muestran actitudes xenófobas y racistas que fomentan discursos de odio y discriminación", hacia un colectivo "tan vulnerable" como es el de los niños que llegan a España sin la compañía de adultos que les "protejan y defiendan".

Una de las funciones de este consejo es fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de los sectores representados y dar visibilidad a la diversidad cultural. "Consideramos deleznables los mensajes que incitan a conductas discriminatorias y pedimos responsabilidad en las informaciones que se difunden que atentan contra los derechos humanos fundamentales de cualquier colectivo, independientemente de su origen y procedencia", asevera el consejo.

Por último, los colectivos han querido hacer una llamada a la diversidad para favorecer la convivencia en una sociedad democrática y abierta "como debería ser la nuestra".

Las entidades firmantes son Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), Comunidad Islámica de Cáceres, Asociación de Peruanos Residentes en Extremadura, Asociación Católica Internacional al Servicio de la Juventud Femenina (ACISJF Cáceres), Fundación Mujeres Extremadura, Centro Rural Joven Vida (CERUJOVI).

También Cáritas Diocesana de la Diócesis de Coria-Cáceres, Fundación Secretariado Gitano de Cáceres, Asociación VOCES, Asociación Plataforma de Personas Refugiadas, Asociación Sonrisas en Acción, Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, Sindicato CSI-CSIF, Sindicato CCOO, Sindicato UGT, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), Asociación Extremadura Entiende.

Igualmente, la Asociación Cacereña de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Federación de Discapacitados Auditivos, Padres y Amigos del Sordo (FEDAPAS), Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER), Delegación Diocesana de Migrantes y Refugiados del Obispado de Coria-Cáceres.

Asimismo, Grupo Municipal PSOE del Ayuntamiento de Cáceres, Grupo Municipal PP del Ayuntamiento de Cáceres, Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Cáceres, Grupo Municipal Unidas Podemos del Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores Mendoza, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Martín Alcántara Grados, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres y Mª del Mar Díaz Solís, concejala no adscrita del Ayuntamiento de Cáceres.