Si hay algo que consigue Cáceres Abierto año tras año es sorprender. En boca de todos de los cacereños estaba ya desde este lunes cuando las conocidas esculturas de Hernán Cortés y Nezahualcóyotl amanecieron decoradas con unos llamativos flotadores rojizos. Tras el asombro inicial en redes, llegó la respuesta de su artista Ampparito, uno de los nombres que la bienal de arte contemporáneo ha confirmado para 2021. Como él, una decena de artistas conceptuales intervendrán hasta junio el patrimonio cacereño en distintos puntos de la ciudad para reinventar su significado. Aunque ya se presentó en sociedad la edición de este año, será este jueves cuando oficialmente arrancará su programa. La presentación será en el museo de Cáceres y contará con la presencia de autoridades como la consejera de Cultura, Nuria Flores.

Este miércoles la organización ultimaba ya el montaje de las principales intervenciones que se mostrarán en la ciudad durante los dos meses que se prolonga la programación del certamen. Entre las que ya se encuentran expuestas al público se encuentran la pieza de Beatriz Castela en la plaza de Santa María, una estructura reflectante que permite visualizar la concatedral y alrededores de la plaza a través de una perspectiva de espejo de colores, un rótulo luminoso en la biblioteca en el que se puede leer 'La palabra es libertad' que firma Avelino Sala o el montaje de audio de Pablo Valbuena que emula el sonido de las cigüeñas.

El resto de artistas que completan el elenco son Lara Almarcegui, Genín Andrada, Rorro Berjano, Carla Boserman, Jorge Gil, Concha Jerez, José Iges, Left Hand Rotation, Nacho Lobato, María Dolores Plasencia, Ruth Morán, Niño de Elche, Miguel Álvarez, Emilio Pascual, PSJM, Fernando Sánchez Castillo, Elo Vega, Rogelio López Cuenca, Koke Vega o Making DOC. Las actividades se extenderán hasta finales de junio. En cuanto a las intervenciones urbanas, la organización repartirá nueve actuaciones, dos acciones/performance; otras tantas publicaciones, así como dos creaciones audiovisuales y una intervención en el aljibe árabe del museo. En cuanto a los artistas, once son nacionales, nueve de ellos extremeños, y tres internacionales.

Al margen de las intervenciones urbanas, también en el programa, Genín Andrada desarrollará un taller con alumnos del IES El Brocense el 26 de abril, mientras que Carla Boserman desarrollará un taller en el instituto AlQazeres entre los días 26 y 29 de abril y El Niño de Elche presentará su propuesta musical en el Museo Vostell-Malpartida el 20 de junio, entre otras actividades. "Cáceres Abierto traerá a Extremadura a un elenco de creadores nacionales y regionales de primera fila. De generaciones diferentes, que trabajan lenguajes diversos; que desarrollarán, en diferentes espacios de la ciudad y su entorno, trabajos específicos con los que reflexionar acerca de la importancia de las artes visuales, el medio cultural, y su potencial en la dinamización de los territorios", puso de relieve la consejera en la presentación del programa.

Quejas de la asociación de vencejos y de Adenex al rótulo de Bujaco

De manera paralela y con respecto a una de las intervenciones en el patrimonio histórico se pronunció este miércoles la Asociación Vencejos en Extremadura, que criticó que un letrero de neón en la Torre de Bujaco tapa un nido de esta especie. El colectivo lamentó a través de una nota que no se haya tenido en cuenta que la torre alberga una colonia de vencejos, que en estos momentos se encuentran en pleno periodo de reproducción, y pidió que se retire el rótulo, ya que impide que los vencejos no puedan acceder a al menos a dos nidos. Señalaron también que no es la primera vez que ocurre, ya que en 2014 se retiró un cartel de grandes dimensiones por este motivo, y destacaron que el casco histórico es zona de especial protección de aves. Igualmente protestó Adenex, cuyo delegado en Cáceres, Antonio Luis Díaz, recordó que la Torre de Bujaco «forma parte de la Zepa urbana y es bien de interés cultural con la categoría de monumento (como toda la muralla de Cáceres) por lo que su uso para actos publicitarios o para intervenciones artísticas debería ser muy limitado».