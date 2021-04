Fue el 24 de abril de 2019 la última vez que la patrona recibió en Fuente Concejo el bastón de mando de manos de Elena Nevado, casi dos meses antes de que un 15 de junio Luis Salaya tomara posesión como alcalde de Cáceres. Salaya no entregó ese año la pieza a la Montaña, tampoco lo hizo en 2020 por la pandemia, pero hoy lo hará aunque en un escenario no habitual: el santuario. Con eso cumplirá la tradición por la que la Virgen visibiliza su título de alcaldesa honoraria y porta el bastón de mando de la ciudad durante el novenario.

«El año pasado no se pudo realizar y este año se hace salutación. Aunque la patrona no haya podido bajar, quiero tener el gesto de subir el bastón de mando y un ramo de flores (eso sí se entregó en 2020). Son días muy importantes en Cáceres y en fechas señaladas todo el mundo se acuerda más de lo que estamos perdiendo», dijo el alcalde. «Creo -añadió- que está bien tener un gesto de este tipo que recuerde a los cacereños que aunque no haya bajada vamos recuperando algunas cosas».

La entrega del bastón de mando a las siete de la tarde es el acto central de la jornada de hoy, a la que se une la donación de sangre en el San Pedro de Alcántara de 17.30 a 21.00 horas. Mañana y pasado, de 9.00 a 22.00, será el besamanto. Por último, la tuna cantará a la Virgen en el santuario el sábado a las cinco de la tarde. El domingo se cierra la novena con una misa en el templo a las 10.00.

Los niños del Diocesano han realizado flores de colores y con ellas han confeccionado un precioso manto

Los actos de ayer de este mini novenario de la patrona se centraron en el Colegio Diocesano, que dirige José Luis Domínguez. Los niños han realizado flores de colores y con ellas han confeccionado un precioso manto que han colocado en la escultura de la Virgen que hay en el centro escolar. «Ha sido un acto muy emotivo», apuntó el mayordomo, Juan Carlos Fernández Rincón.

La bendición corrió a cargo de Florentino Muñoz, capellán de la cofradía, que también fue director del Diocesano. Al evento se sumaron igualmente religiosas cacereñas.