La unidad de salud mental completará la parte sanitaria del hospital Nuestra Señora de la Montaña. El equipo se trasladará del actual edificio ubicado en ronda del Carmen, que presenta importantes deficiencias. En el Provincial dependerá del centro de salud Zona Centro, que acaba de abrir también en este hospital, tal y como venían reclamando los especialistas, que consideran que un equipo de estas características debe estar en constante comunicación con la Atención_Primaria. Salud mental compartirá también espacio con el Punto de Atención Continuada (PAC), que también funciona ya en este inmueble. Por el ahora no ha trascendido fecha ni presupuesto para su traslado.

El cambio de ubicación del servicio de psiquiatría es una demanda histórica, ya que está situado en un espacio que no cumple las condiciones para el tratamiento de pacientes con patologías mentales (no es accesible y las consultas son muy pequeñas). Este fue uno de los asuntos que abordaron ayer el presidente y el secretario de la Asociación de Psiquiatría de Extremadura, Luis Martín y Francisco Zamora, en su presentación. El colectivo nació justo antes de que empezara la pandemia por lo que hasta ahora no se había hecho público su funcionamiento.

A él pertenecen cerca de 60 psiquiatras de toda la región, que reclaman más medios y recursos para los pacientes. En el caso de la ciudad de Cáceres, por ejemplo, consideran necesaria la creación de un hospital de día así como de un espacio de hospitalización para los pacientes en edad infantil y juvenil (no hay ninguno en la región), que hasta ahora comparten sitio con los enfermos adultos en el San Pedro de Alcántara. Sí existe en la capital cacereña una unidad dedicada a los pacientes menores de edad, en el centro de salud de Mejostilla, pero funciona como una mera consulta. También solicitan la puesta en marcha de un centro psicosocial, ya que la población del área de salud de Cáceres depende del de Plasencia.

La atención a los niños y adolescentes es una de las principales preocupaciones en estos momentos de los psiquiatras porque los problemas de salud mental a estas edades han crecido considerablemente a raíz de la pandemia: han aumentado un 2% los ingresos y las consultas a los menores de edad representan ya un 5% de las que se atienden a nivel ambulatorio tras la crisis sanitaria.

«Muchas veces nos sentimos avergonzados e impotentes por no poder ofrecer a nuestros pacientes y sus familiares nada más que las consultas ambulatorias y la hospitalización, sin opción de recuperación funcional de las personas», ha manifestado el presidente, Luis Martín. Asegura que la falta de recursos les obliga en la mayor parte de los casos a tratar a los pacientes como meros enfermos, sin ofrecerles la posibilidad de una recuperación funcional.

A juicio del colectivo, en el conjunto de la región faltan también especialistas. Aseguran que, para ofrecer una atención correcta, debe cumplirse la ratio que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 14 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En Extremadura, según los últimos datos de los que se dispone, esa cifra es de 1,6 psiquiatras.

Por otro lado, mientras se programa el traslado de la unidad de salud mental al Nuestra Señora de la _Montaña, la Junta de Extremadura lleva a cabo un estudio estructural del edificio para valorar si es posible llevar a este edificio también los conservatorios de música y de danza (costará 6,5 millones) y el archivo histórico. El informe analizará también el estado en el que se encuentran las estructuras del inmueble, que se construyó hace más de un siglo.