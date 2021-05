La obra para peatonalizar la calle Gómez Becerra pisa el acelerador. Comenzó a finales del mes de enero y, si todo va según lo previsto, el objetivo es que esté finalizada durante el mes de junio. Ya se ha empezado a actuar en las aceras, que se encuentran completamente levantadas, aunque se han construido pasos provisionales a los negocios de comercio y hostelería. Y en la intersección con la avenida de España, el tramo más complicado de ejecutar según asegura el diputado del área de Infraestructuras, Fernando García Nicolás (la obra la financia la diputación).

Desde que se comenzara a actuar en este espacio ha sido necesario además cortar al tráfico rodado la calle Motril, por lo que los vehículos autorizados y la carga y descarga deben acceder ahora por la calle San Pedro de Alcántara, que también es peatonal. Por el momento el ritmo de la actuación discurre según lo previsto y la previsión es que esté concluida durante el mes de junio o incluso antes, porque la idea es agilizar los trabajos lo que se pueda. «La zona del enlace con avenida de España es el sitio más conflictivo, si conseguimos salvar todos los problemas podemos adelantar el fin de obra», asegura el diputado.

En el resto de la calle ya se han introducido los tubos de los saneamientos y falta comenzar a colocar el pavimento. Se convertirá, como el resto de las calles peatonalizadas de la ciudad, en plataforma única, aunque solo afectará al tramo ubicado entre avenida de España y la calle Hermandad. La otra parte de la Gómez Becerra, que conecta con la gasolinera Mirat y sirve de salida de tráfico, se mantendrá como hasta ahora.

Ya están los alcorques

La calle contará con bancos y más árboles (ya son visibles también los espacios donde se colocarán los alcorques) y el acceso de vehículos estará restringido, salvo para los usuarios de los garajes. El tráfico estará vigilado con cámaras tal y como se hace en la calle San Pedro de Alcántara desde que es peatonal y se hará en breve también en las calles de los Obispos, que también cuentan con plataforma única desde junio del pasado año.

La obra se ejecuta a través del programa de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), que coordina directamente la Diputación de Cáceres. La lleva a cabo la empresa Fervian Vías y Áridos y costará 374.338 euros (el 80% aportados por los fondos europeos y el resto por la institución provincial).

«Se nota menos tráfico de gente, pero no nos quejamos porque sabemos lo que conlleva una obra. Solo esperamos que cuando acabe todo el mundo venga a visitarnos»

La peatonalización de la vía se ejecuta tras una petición del comercio de la zona, que se ha quejado siempre del acerado estrecho y de la falta de iluminación de la misma. Ellos aplauden la iniciativa, aunque reconocen que comenzó en el peor de los momentos; a finales de enero, justo cuando el comercio pudo volver a abrir después de permanecer casi un mes cerrados por las restricciones de la pandemia. Ahora, con la intervención en el acerado, ha bajado aún más la presencia de clientes porque, a pesar de que existen accesos provisionales que permiten entrar directamente a los negocios, la gente evita pasar por allí.

Según sus cálculos, desde que comenzara la actuación las ventas han descendido casi un 50%, aunque reconocen que en esto también influye la crisis sanitaria. Por eso piden a la diputación que agilice, en la medida de lo posible, los trabajos. Lo dice la presidenta de la asociación de comerciantes, Isabel Lázaro, que gestiona el establecimiento La Luna: «Se nota menos tráfico de gente, pero no nos quejamos porque sabemos lo que conlleva una obra. Solo esperamos que cuando acabe todo el mundo venga a visitarnos».

Piden que se arregle el tramo que no se hará peatonal

La peatonalización solo afecta al tramo de Gómez Becerra ubicado entre avenida de España y la calle Hermandad, el resto de la vía, hasta la gasolinera Mirat, se mantendrá como hasta ahora. Los comerciantes ubicados en esta parte de la calle piden que, ya que no se va a restringir el tráfico en este espacio, se adecente al menos la calle. «El problema de esta calle es la iluminación, va a haber mucha diferencia entre un tramo y otro, por eso pedimos que lo arreglen», afirma Dolores Barbero, de Lanidor.

«Es como ponerte un calcetín rojo y otro azul. Me parece fatal porque va a haber mucha diferencia entre un tramo y otro, tienen que peatonalizar también este trozo»

Tampoco convence a Rafa, del bazar chino Rafa y Nieves, que se haya decidido convertir en plataforma única solo una parte de la calle. «Es como ponerte un calcetín rojo y otro azul. Me parece fatal porque va a haber mucha diferencia entre un tramo y otro, tienen que peatonalizar también este trozo», asegura a este diario.

La asociación de comerciantes de esta arteria cacereña hará ahora presión para conseguir que la superficie no peatonalizada se arregle. Por el momento no está en presupuesto ni entra en los planes del ayuntamiento. En realidad, la petición inicial de los empresarios no fue convertir la vía en plataforma única, sino que se sometiera a una reforma integral de lado a lado. Finalmente el ayuntamiento propuso esta otra alternativa pero ya anunció que solo podría cumplir el objetivo en una parte de la calle. Vecinos y comerciantes aceptaron con la condición de que, más adelante, se actuara en el otro tramo.

Los hay también que prefieren que se siga permitiendo el tráfico rodado, como Raquel González, de Yango. «Si no hay coches baja la clientela y suben los alquileres», asegura. Aunque ella también defiende un arreglo de este tramo.