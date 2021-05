El Servicio Extremeño de Salud (SES) realizará este jueves un nuevo cribado de pruebas diagnósticas de covid en el centro de salud de Aldea Moret. El horario de las pruebas es de 9.00 a 14.00 horas, no es necesaria cita previa, solo es obligatorio presentar la tarjeta sanitaria del SES. Pueden someterse a las mismas cualquier persona que no tenga síntomas de padecer coronavirus. Cabe recordar que no deben acudir las personas que estén en cuarentena por ser contacto estrecho ni casos confirmados. Este es el tercer cribado que se lleva a cabo en esta barriada en dos meses porque es la zona de Cáceres que presenta una tasa de positividad más alta, tal y como informó el SES a este diario hace unos días (entonces superaba el 5%, por encima del límite que fija la OMS). En el PAC del Nuestra Señora de la Montaña también se continúa con la realización de otro cribado, que durará hasta mañana viernes. Aquí es de 15.30 a 20.00 horas.