La empresa Grupo 5 gestionará el centro de Feafes en Cáceres. De esta forma lo decidieron los socios de la entidad tras una asamblea de más de cinco horas. De la misma forma que las anteriores, la reunión se desarrolló en un clima de tensión y con un punto central: decidir entre las empresas candidatas a relevar a la entidad en la gestión del centro.

A la puja se presentaron dos aspirantes. La primera, Grupo 5, que ya se había interesado meses antes por el recurso y que estuvo presente con una delegación en el encuentro de ayer para presentar su propuesta, y Hermanas Hospitalarias, que presentó su propuesta vía correo electrónico. Con una diferencia ajustada y tras más de cuatro votaciones consecutivas, la empresa madrileña se hará cargo de la residencia y los pisos tutelados, subrogará al personal y propone asumir hasta el 70% de la deuda con la plantilla. Ahora, habrá de plazo hasta el 30 de junio para presentar este acuerdo al ayuntamiento y al Sepad para que lo ratifiquen y perfilar los detalles del nuevo contrato.

Era hasta ayer jueves, 6 de mayo, cuando tenía de plazo límite la junta directiva para presentar propuestas de empresas que presentan su candidatura para hacerse cargo del servicio de Salud Mental que hasta ahora ha ofrecido Feafes. Así lo acordaron en una asamblea anterior que se celebró a mediados de abril y en la que, tras más de tres horas de negociación, los socios votaron por casi unanimidad, 25 votos a favor y 3 en contra, que una nueva compañía asuma el servicio para que los usuarios no tengan que marcharse de Cáceres para tener atención.

Tanto esta reunión anterior como la de este jueves se produjeron en un contexto en el que la entidad a efectos prácticos se encuentra disuelta, también por votación de los socios. Este punto, sin embargo, no ha sido aceptado por la junta directiva ya que se ampara en un artículo de los estatutos que recoge que no se puede hacer efectiva la extinción de la entidad si no la secundan dos tercios de la cámara. Lo que sí se ha hecho efectivo en estas últimas semanas es la expulsión de la entidad cacereña de Feafes Extremadura, la entidad que aglutina el resto de asociaciones de la región bajo el mismo nombre.

De manera paralela a las negociaciones que mantienen socios y dirección, la Junta ofreció a la entidad un ultimátum debido a las reiteradas irregularidades de la entidad y la elevada deuda que mantiene, cifrada en 300.000 euros. De esta manera, planteó que bien la dirección cedía la gestión del centro y los pisos tutelados a otra empresa o el servicio sería intervenido por el Sepad. Por su parte, Feafes mantuvo conversaciones con Grupo 5 para pero finalmente rompió las negociaciones alegando que n ose alcanzaban «unos mínimos». Tras esta negativa, la Junta inició los trámites para concluir el contrato.

El conflicto laboral arrancó en 2018. Desde entonces la plantilla sufre reiterados retrasos en el cobro de sus nóminas. En este último periodo, suman ya ocho meses sin cobrar sus sueldos.