Hacer todo lo posible por erradicar el virus. Eso pasa por agilizar la vacunación y eso es lo que ha llevado al Ayuntamiento de Cáceres ha hacer un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a la vacunación sin cita en el Palacio de Congresos que se llevará a cabo este miércoles 12 de mayo para las personas mayores de 60 años (nacidos entre 1952 y 1961) a los que no se ha podido localizar.

Según ha informado el Servicio Extremeño de Salud, ha indicado el concejal de Fomento, Andrés Licerán, “ya se ha completado la vacunación de todos los mayores de 60 años que se pudo gestionar por vía telefónica, de ahí que se haya hecho este llamamiento para los residentes en Cáceres y también en las localidades de Torreorgaz, Torrequemada, Malpartida de Cáceres, Valdesalor, Sierra de Fuentes, Casar de Cáceres, Cañaveral, Casas de Millán, Grimaldo, Arroyo de la Luz y Aliseda a los que no ha sido posible localizar”.

Las personas que quieran vacunarse deberán acudir al Palacio de Congresos con el DNI o tarjeta sanitaria o de compañía de seguros de salud, en el horario establecido para cada tramo de edad, esto es: de 8:30 a 11:30 horas los nacidos entre 1956 y 1961 (60-65 años); de 11:30 a 13:30 horas los nacidos entre 1952 y 1955 (66-69 años).

Y si a pesar de los llamamientos anteriores quedara aún sin vacunar alguna persona mayor de 70 años (nacidos entre 1940-1951) acudirá igualmente al Palacio de Congresos de 12:30 a 13:30 horas.

"La campaña se está desarrollando de manera muy favorable y sin ningún problema, y es muy importante que cuanto antes todos estemos vacunados” Andrés Licerán - Portavoz del gobierno de Cáceres

"Hacemos un llamamiento a las personas mayores que no se hayan vacunado para que acudan al Palacio de Congresos, para que cada vez un mayor número de personas en la ciudad estén vacunadas. La campaña se está desarrollando de manera muy favorable y sin ningún problema, y es muy importante que cuanto antes todos estemos vacunados”, ha incidido.

Comportamiento "razonable"

Por otro lado, a través de un comunicado el Ayuntamiento de Cáceres ha destacado el comportamiento ‘razonable’ de la ciudadanía este fin de semana tras decaer del Estado de Alarma, y aunque como se tenía previsto hubo muchas más personas de las que habitualmente estaban saliendo a la calle por la noche, otras quisieron disfrutar del ocio nocturno aunque no se formaron grandes concentraciones de personas.

El concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha explicado que “es cierto que la previsión de la Policía Local haciendo acto de presencia previamente en los lugares donde normalmente en nuestra ciudad se concentra más personas como puede ser la Plaza Mayor, la Madrila o el Parque del Príncipe consiguieron que no se formaran grandes concentraciones de personas”.

“Aunque hubo algunos incidentes concretos y es verdad que se detectaron varias fiestas en pisos particulares una vez que los bares habían cerrado”, ha incidido, “nos gustaría insistir en que a pesar de estos incidentes y un poquito más de movimiento que durante el último año, y viendo lo que ha pasado en otras ciudades, desde luego podemos asegurar que Cáceres ha sabido comportarse razonablemente”.

En cuanto a las sanciones interpuestas este fin de semana, Licerán ha informado de que se han puesto 11 por falta de uso o uso inadecuado de la mascarilla y 5 por incumplir el toque de queda.

También se ha propuesto para sanción el viernes a un menor por pintadas en la calle Reyes Huertas; y ha habido un decomiso de droga, concretamente hachís, el sábado en la calle Antonio Hurtado.

Licerán ha hecho un llamamiento para que se continùe con este comportamiento responsable "para no no tener que volver a tomar medidas consideradas ya del pasado. No debemos bajar la guardia", ha concluido.