La comisión informativa de Urbanismo dictaminará en su reunión de mañana a favor del programa de ejecución para desarrollar la parcela del antiguo matadero, las tres hectáreas donde por ahora la promotora Kronos proyecta su centro comercial y de ocio Way, esta superficie se puede ampliar con una parcela colindante en una segunda fase. Ha pasado más de un año desde que la empresa presentó la consulta de viabilidad. Puede parecer mucho tiempo, pero, partiendo de lo ocurrido con otras intervenciones similares, que ya esté listo para la aprobación inicial del plan de ejecución es una prueba de que va por buen camino, incluso las obras de urbanización del terreno podrían comenzar antes de que finalice este año.

El primer paso se dio con la presentación en marzo de 2020 de la consulta de viabilidad de la intervención pretendida sobre el suelo teniendo en cuenta su calificación urbanística. Lo que se dictamina mañana es el documento para urbanizar la parcela, hacer las calles sobre las que se levantará el centro comercial y estarán las plazas de aparcamiento. Es decir, ordenar el espacio para que luego se pueda edificar.

Según se especifica en la propuesta de dictamen que se vota mañana en la comisión, no hay grandes inconvenientes para que pueda pasar de aprobación inicial a definitiva, seguramente a finales de verano o en el otoño. Las deficiencias que tienen que ser subsanadas en el proyecto de urbanización proceden de los servicios de parques y jardines y de inspección municipal; es decir, los inconvenientes salen de cuestiones que sobre el papel no son determinantes para tumbar el proyecto. El informe de Infraestructuras es favorable y lo que plantea la dirección general de Urbanismo está relacionado con la ubicación de plazas de aparcamiento sobre parcelas de propiedad privada. De momento no hay nada que haga imposible empezar con las obras de urbanización del terreno antes de que acabe este año. Incluso el informe ambiental no ha planteado objeciones. Y en la propuesta de dictamen tampoco se hace alusión a que Demarcación de Carreteras haya hecho observaciones que den al traste con el proyecto.

EXPOSICIÓN PÚBLICA / No obstante, aún queda un proceso largo, como mínimo de un par de meses. Tras el dictamen llegará la aprobación inicial, que será cuestión de días. El programa también incluye un plan especial que garantice que el trazado viario es suficiente para soportar los nuevos tráficos con los usos comerciales y de ocio. Una vez aprobados ambos, habrá un plazo de 45 días de exposición pública, aunque antes tendrá que salir el anuncio en el Doe. Luego podrían tener que recabarse nuevos informes sectoriales. En el anterior intento para desarrollar esta parcela, los accesos a la misma se convirtieron en el principal inconveniente, por eso en este procedimiento es importante lo que opine Carreteras sobre las conexiones a la travesía de la N-521.

Con el programa de ejecución definitivamente aprobado, la empresa podrá empezar a urbanizar. El coste de las obras se estima en más de un millón de euros. También se resuelven ahora las cesiones al ayuntamiento por el excedente de edificabilidad en la parcela. Se monetarizan y la valoración que se incluye en el programa de ejecución es de 160.509 euros, que el promotor tendrá que abonar al ayuntamiento. Esa valoración ha sido informada favorablemente por el servicio de Urbanismo del ayuntamiento.

En los plazos que dio la empresa cuando presentó la consulta de viabilidad, en la obra de urbanización se tardarían 5 meses y otros 12 meses en hacer el edificio

Una vez que se pueda acometer la urbanización, queda aún pendiente la edificabilidad. En el dictamen aparece el mismo reparto de la edificabilidad en la parcela previsto en el plan general de urbanismo. Es decir, está pensado como centro de ocio, el uso comercial es secundario. Desde la empresa promotora se anunció cuando se presentó el proyecto que se quería más uso comercial que de ocio, con lo que habría que variar el plan, un proceso que, de seguir la empresa con la misma previsión, no debería retrasarse mucho, incluso a día de hoy una cuarta parte de la edificabilidad permitida es para hacer un hotel, algo que la empresa no contemplaría.

Cuando la empresa dio la primera información de su proyecto, anunció un parque principalmente comercial, que contaría con los principales operadores del sector y con una potente oferta de ocio y restauración, incluyendo «cines y las principales cadenas de restauración nacionales». «Entre los operadores confirmados, destaca la empresa Decathlon con una superficie de 3.000 metros cuadrados», se aseguró en marzo de 2020, entonces también se anunció que el centro comercial se inauguraría en la primavera de 2022, algo ya imposible.

El dictamen que va a la comisión también se acompaña de un informe de control de la Intervención del ayuntamiento. En el mismo se dan datos como que el valor de los solares un vez urbanizados ascendería a 5,5 millones. También se cuantifica que el centro generaría unos ingresos por IBI de 64.331 euros y una recaudación de IAE que sería de 4.013 euros.