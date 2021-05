Solo tres personas de las 367 que se realizaron una prueba de coronavirus en el último cribado de Cáceres arrojaron un resultado positivo. Según los datos que maneja el Servicio Extremeño de Salud (SES) a los que ha tenido acceso este diario, en los test que se realizaron la pasada semana en el Punto de Atención Continuada del hospital Virgen de la Montaña la tasa de positivos con coronavirus no llega al 1%.

Mantiene así este último cribado la dinámica de semanas anteriores en la ciudad. En cualquier caso, esta semana que coincide con el fin del estado de alarma se seguirán realizando pruebas en la misma ubicación y en el mismo horario: de 15.30 horas a 20.00 horas. Para asistir solo será necesario presentar el documento nacional de identidad y no tener síntomas compatibles con el coronavirus, ya que el propósito de estos cribados es detectar casos asintomáticos. Desde que arrancaron las pruebas de detección masivas en Cáceres, el ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que acuda para ejercer un mayor control sobre los contagios en la capital.

De manera paralela a los cribados masivos, continúa en el Palacio de Congresos el proceso de vacunación, que esta semana ya inocula las primeras dosis a ciudadanos entre los 50 y los 59 años. No obstante, hoy miércoles acogerá un llamamiento sin cita para vacunar a mayores de 60 años de la provincia de Cáceres que no hayan sido convocados hasta ahora porque sus datos no se encuentran actualizados o no han podido ser localizados.