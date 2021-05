Llegó a España en noviembre del 2016 y desde diciembre se encuentra empadronado en la capital cacereña, donde trabaja en el sector de la venta online. Posee además estudios universitarios en finanzas. Dos años después de llegar a Cáceres Ucrania, su país de origen, le reclamó para el ejército, pero él se negó. No era la primera vez . Entre otras cosas, alegó en su renuncia a acudir al ejército su creencia religiosa, ya que pertenece a la Iglesia Amor del Mesías, que le impide expresamente empuñar armas. También que, por aquel entonces, contaba con 29 años, cuando los reclutamientos se estaban haciendo a menores de 27, y que su profesión no entra dentro de los sectores que podrían implicar un riesgo de pertenecer al ejército. Por tanto, a su parecer, se cumplían varias de las premisas para no acudir al llamamiento del gobierno ucraniano.

En cambio, su país denegó su petición y volvió de nuevo a reclamarle para que se uniera al ejército. Es en ese momento cuando solicita asilo y protección internacional en la comisaría de la Policía Nacional de Cáceres. Pero el Ministerio del Interior también se lo deniega. Basaba su petición en el conflicto de su país de origen. Vive en la localidad de Ukrainka, en el centro de Ucrania. En cambio, tras consultar varios localizadores y mapas informáticos, el Ministerio del Interior comprobó que esta ciudad se encuentra en la provincia de Kiev, al oeste del país, a más de 700 kilómetros de Donetsk por carretera y, por tanto, en una zona alejada del conflicto bélico, que se concentra al este de Ucrania (en algunas áreas de las regiones de Donetsk y Luhnsk, conocidas como Dombás).

Además, incide el Ministerio, según los datos facilitados por el gobierno ucraniano, las autoridades de Kiev dominan parte del territorio del Dombás, estando bajo dominio de los grupos armados las zonas limítrofes con la Federación Rusa. Las acciones bélicas, por tanto, se producen únicamente en la línea de contacto entre ambas zonas, pero no más allá.

Según esto, Interior concluye en su resolución que, al concentrarse el conflicto ucraniano en zonas muy específicas y el solicitante reside alejado de dichos lugares, «considera que su regreso a Ucrania no supone un riesgo para su seguridad, puesto que el conflicto ucraniano no es generalizado y no afecta a la provincia donde ellos vivían». No se cumplen, por tanto, los requisitos para conceder la protección internacional. Ahora esto lo ratifica la Audiencia Nacional.