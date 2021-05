Era el segundo llamamiento sin cita y se desbordó. El Servicio Extremeño de Salud (SES) había preparado ayer una vacunación no programada para las personas de entre 60 y 69 años, con el objetivo de que acudieran todas aquellas que no habían podido ser localizadas. Pero la respuesta fue tal que se formaron colas de hasta dos horas de espera.

Así, de 8.30 a 11.30 horas podían acudir los nacidos entre 1956 y 1961 (60-65 años); y de 11.30 a 13.30 horas los nacidos entre 1952 y 1955 (66-69 años). Y no solo de la capital cacereña, sino de otras localidades que también pertenecen al área de salud de Cáceres, como Torreorgaz, Torrequemada, Malpartida de Cáceres, Valdesalor, Sierra de Fuentes, Casar de Cáceres, Cañaveral, Casas de Millán, Grimaldo, Arroyo de la Luz y Aliseda. Además, entre las 12.30 y las 13.30 horas podían asistir también los mayores de 70 años que no todavía no habían sido vacunados.

Junto a todos ellos que podían presentarse sin cita previa había otros usuarios que sí llevaban una cita programada, lo que supuso que la situación fuera caótica en algunos momentos. A media mañana la cola daba la vuelta por la calle Países Bajos (cerca del colegio Giner de los Ríos), lo que supuso una espera de casi dos horas.

Los organizadores llegaron ayer a gestionar seis listas distintas de vacunas, aunque pasadas las dos de la tarde se había conseguido inocular a todas las personas que asistieron. Solo por la mañana se consiguió inmunizar en el palacio de congresos a 708 usuarios (algo menos de lo habitual porque suelen ponerse mil en horario de mañana). La mayoría eran los que contaban con cita previa y el resto acudió sin ella. Esta vez Sanidad no ha facilitado el número de personas de 60 a 69 que esperaban. Sí lo hizo con el anterior llamamiento sin cita a los mayores de 70 años, cuando solo acudió un 40% de los que se preveían.

El palacio de congresos cerró ayer pasadas las 14.00 horas y retomó la actividad a las 15.30 horas, como viene siendo habitual. Esta vez para continuar con la inmunización a los grupos prioritarios, cuya vacunación se había parado por los cambios en los protocolos de AstraZeneca. Así, ayer estaban citados para vacunarse docentes y trabajadores de los servicios de emergencias (Policía Nacional, Policía Local, bomberos y Guardia Civil). Habían quedado relegados a vacunarse cuando finalizara el grupo de entre 60 y 69 años. H