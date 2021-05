El alcalde, Luis Salaya, anunció esta mañana que se ha pedido un informe a los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento para recuperar en la ronda norte los límites de velocidad previos a la entrada en vigor el pasado martes de las nuevas limitaciones. Desde el martes no se pueden superar los 50 kilómetros por hora. Lo que se pretende es que en tramos de esta vía urbana se pueda volver a circular hasta a 80 kilómetros por hora, que es la limitación que hubo hasta el martes.

“Esta mañana hemos pedido formalmente informes, tanto a la sección de Infraestructura y Movilidad como a los servicios jurídicos, sobre la posible viabilidad de recuperar los límites de velocidad previos en la ronda norte”, comentó Salaya, quien recordó que en algunas ciudades se “han mantenido los límites en sus circunvalaciones” que había antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Circulación.

No obstante, Salaya matizó que lo que se avanza desde los servicios jurídicos del ayuntamiento es que “la ronda norte no cumplirá las características que permitan elevar la velocidad por no tratarse de una autopista o una autovía que atraviese un casco urbano, que es lo que contempla como excepción la modificación de la ley”. No obstante, matizó que se han pedido los informes a los servicios del ayuntamiento “para que valoren la posibilidad de aumentar la velocidad tan solo en la ronda norte”.

Los cambios en la Ley de Circulación que afecta a los límites de velocidad dentro del casco urbano entraron en vigor el 11 de mayo, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es un cambio que para el alcalde es acertado porque “salvará vidas en el casco urbano y mejorará nuestra seguridad cuando caminamos por la calle”, aunque admitió que hay casos, como el de la ronda norte, en los que cuesta aceptar estas nuevas limitaciones.

La campaña informativa sobre los nuevos límites de velocidad que organiza el ayuntamiento se iniciará el próximo lunes y la misma será informativa, no se interpondrán denuncias, salvo en aquellos casos en los que el límite de velocidad que se supere “sea un delito, en ese caso estamos obligados a denunciar”, matizó el regidor. La campaña que se inició el pasado martes, cuando entraron en vigor los cambios, es de la Dirección General de Tráfico.