"Aunque la vacuna no está recomendada en su edad, no hay prohibición científica". Son las palabras con las que el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha transmitido tranquilidad este viernes a las personas vacunadas erróneamente con la fórmula de AstraZeneca el pasado miércoles en el Palacio de Congresos de Cáceres. Son 94 trabajadores considerados esenciales (profesores, bomberos y policías) a los que, pese a tener menos de 60 años, se les inoculó esta vacuna cuando se les debería haber inyectado Moderna, tal y como correspondía al turno de esa tarde. Se trata de personas que paradójicamente se quedaron sin recibir la primera dosis de AstraZeneca hace un mes, cuando se suspendió para menores de 60 años por contados casos de trombosis que llevaron a Sanidad a tomar esta medida. Esta semana les habían citado para no dejarles atrás, al ser sectores prioritarios.

El propio SES telefoneó a los afectados al darse cuenta del error. Tras suscribir las disculpas del gerente del Área de Salud de Cáceres, David Zambrano, Vergeles ha manifestado a los afectados el compromiso de hacer el debido seguimiento y “tranquilizarlos", porque aunque la vacuna no se esté poniendo por precaución a los menores de 60 años, insiste en que "no hay prohibición científica". Este diario ha podido saber que algunos de estos trabajadores tienen hoy algunas síntomas, pero son leves y perfectamente compatibles con los habituales tras la inyección.

A través de varios mensajes en redes sociales, el consejero de Sanidad ha agradecido además su labor al equipo de vacunación que trabajaba cuando se produjo el incidente, y les ha felicitado "por seguir los controles y darse cuenta de la administración de la vacuna". Esa tarde recibieron la fórmula contra el covid 500 usuarios y el error tuvo lugar con los primeros 94, hasta que el personal sanitario se percató de la confusión. Dichas personas recibieron incluso la citación de la segunda dosis correspondiente a Moderna, ya que en teoría era la que estaban recibiendo.

"Necesitamos una explicación"

En cualquier caso, los afectados solicitan una explicación más profunda. “Yo confío en la eficacia de las vacunas. Detrás de ellas hay un trabajo muy duro de los científicos que cuidan de nosotros en esta situación. Millones de personas se han puesto AstraZeneca en el mundo, pero seguiré nerviosa, intranquila, hasta saber qué ha ocurrido”, declara María Cortés, profesora del instituto Norba Caesarina de Cáceres, quien recibió esta fórmula por error. “¿Por qué de todos los compañeros del instituto que íbamos juntos el miércoles sólo nos han llamado a dos para comunicarnos la confusión? ¿Cómo saben que nos ocurrió justamente a dos y no a los que iban con nosotros? Me inquieta pensar si realmente me han puesto AstraZeneca o cuál y por tanto si la segunda dosis será la que me corresponda. Por eso necesitamos que se sepa lo ocurrido y que nos lo expliquen con más detalle”, subraya.

A María Cortés le telefonearon a las tres de la tarde del jueves desde el SES para comunicarle el error, le dieron un número de contacto por si tenía algún síntoma que le causara preocupación, y le comunicaron que iban a llevar un control que aún no le han precisado. “Mi cabeza no daba crédito. Por supuesto que entiendo el error humano, todos los cometemos, pero quizás en este tema debería haber más precaución de lo habitual, más ojos, porque todo el turno de tarde tenía menos de 60 años. No parece lógico”, lamenta.

Embarazadas

Por otra parte, Vergeles ha considerado este viernes "muy importante" que se pueda inmunizar a las mujeres embarazadas, tras la inclusión de este grupo en la estrategia de vacunación, y ha destacado el "gran ritmo" que lleva Extremadura. "Se está cumpliendo el objetivo de inmunidad de rebaño cuanto antes, y estaremos en un excelente escenario de inmunización antes del verano", afirma el consejero.

Asimismo, con motivo de la celebración este sábado de la festividad de San Isidro, el consejero ha pedido "nada de aglomeraciones" y "nada de romerías que pongan en riesgo el control de la enfermedad", porque se está en un "momento crítico" en el que no solo hay que proteger por la salud, sino también la estrategia de vacunación.