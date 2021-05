Se llama Antonio Plata León (17 de julio de 1992), pero como artista de rap y trap se presenta como Pla7a. Tiene 28 años y rapea desde los 15. La afición por la música viene del barrio. «La Mejostilla es compromiso social y lucha, somos como una familia. Todo procede de ahí y mis amigos me influyeron bastante», recuerda.

Sus oídos apuntaban a las rimas de origen español. «No me tiraba lo americano. Escuchaba mucho rap de aquí, cosas como Violadores del Verso, SFDK, entre otros y me marcaron un montón». Todas esas escuchas tuvieron una consecuencia relevante e inmediata: «Al final, una cosa llevó a la otra, empecé a escribir y hacer mis propios temas de manera natural», suscribe.

Mientras, el joven cacereño estudia Ingeniería Forestal en la Universidad de Extremadura (le quedan cuatro asignaturas para terminar la carrera), trabaja en el restaurante El Picantón y es productor musical (dispone de precios asequibles para gente que está empezando y tiene pocos medios a su alcance), se da a conocer colgando temas propios en su canal de Youtube y en Instagram.

«Mi objetivo es que las personas se sientan identificadas con las letras y poder vivir de esto» Antonio Plata - Cantante

No hay razones inescrutables sobre las motivaciones que lo llevan a coger el micro. «Escribo sobre lo que vivo yo, la gente que me rodea y el estado de ánimo en el que me encuentro», explica. «Si estoy contento escribo de una manera muy diferente. En la parte antigua de Cáceres la inspiración llega sola. La música no salva vidas, pero cura el alma», añade con una sonrisa a El Periódico.

En pleno 2021 el género urbano de moda es el trap, en la propuesta de Antonio Plata destaca con luz su presencia. «La verdad es que me encanta. Mi objetivo es que las personas se sientan identificadas con las letras y poder vivir de esto. Pero lo hago sobre todo por mí y porque es algo que me gusta», insiste mientras sigue en la brecha cumpliendo el sueño de hacer música.