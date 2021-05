Otro giro. Otro paso para hacer más difícil que el proyecto de una mina en Valdeflores prospere. Este lo da ahora el alcalde, Luis Salaya. Lo pudo hacer antes, pero se da ahora cuando no hay ningún expediente de autorización ambiental tramitándose que afecte a esta zona. Lo que va a pedir este jueves el alcalde al pleno de la corporación local es que se inste a la Junta a que inicie «sin dilación» la tramitación de la figura de protección de Paisaje Protegido para la sierra de la Mosca (la Montaña en su parte más próxima a la ciudad). En el pleno tendrá los apoyos necesarios para que salga adelante. Todos los partidos, la excepción puede ser Cs, lo apoyarán.

No es algo nuevo, hay una coordinadora constituida por varias asociaciones que ya lo solicitó en 2019 y que ha presentado recientemente a la Junta un segundo dossier. Pero la diferencia ahora va a ser grande, el ayuntamiento estará detrás y este tipo de pasos, cuando al frente de cada administración esta el mismo partido político, no se suelen dar antes si no hay una coordinación entre ambas administraciones.

¿Qué significa que la sierra de la Mosca tenga una protección de Paisaje Protegido? Hasta ahora la protección ambiental que tiene la parte de la sierra que está en el municipio de Cáceres se la da el plan general municipal de urbanismo. Si se declara Paisaje Protegido, se suma una nueva figura de protección de un rango superior. Para ello se tienen que recabar antes informes que justifiquen esa protección, la Junta ya tiene parte de esa información que ha requerido en los últimos meses. A esta labor se sumará ahora el Ayuntamiento de Cáceres.

La figura de protección de Paisaje Protegido es una de las que se regulan en la ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura. Según la citada norma, un Paisaje Protegido son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial. En los mismos se valorará especialmente la continuidad de los usos tradicionales que aseguren el mantenimiento de formaciones vegetales de fuerte contenido cultural. Los usos que se permiten son aquellos que están relacionados con actividades agrícolas, ganaderas y forestales,

PROTECCIÓN DEL PLAN GENERAL / Si ya con la protección del plan general de urbanismo es complicado que un juez permitiese a la empresa excavar la mina, con la de Paisaje Protegido es prácticamente imposible, la empresa tendría que desmontar todos los valores ambientales que la declaración otorgase a este espacio.

Hace más de una década, solo con la protección del plan, y eso que no era definitiva, los jueces del TSJEx y del Supremo sentenciaron en contra del Residencial Universidad. Además, según la citada ley, la descalificación de un espacio que sea Paisaje Protegido sólo podrá realizarse si hubieran desaparecido las causas que motivaron la protección y éstas no fueran susceptibles de recuperación o restauración, y siempre que la desaparición de aquellas causas no se haya originado por una alteración intencionada.

En el acuerdo que Salaya lleva al pleno del ayuntamiento también se pide al resto de la corporación local su compromiso para trabajar con todos los agentes sociales en la concreción del área que sea declarada Paisaje Protegido. En la primera petición que las asociaciones de la coordinadora presentaron a la Junta, la petición de protección abarcaba un espacio mayor, que se ha concretado en el segundo dossier presentado a la Junta. En todos los casos, Valdeflores entra en ese área.

En el tercer punto del acuerdo de la moción se decide sobre el inicio con las instituciones competentes de la redacción de un documento de planeamiento y gestión urbanística que ordene la parte del sector urbano no incluida en el área que no se declare Paisaje Protegido. En la sierra no solo está la ronda urbana este, como nuevo elemento, sino que hay numerosas edificaciones diseminadas.

La justificación que se expone en el primer punto del acuerdo es que se proteja «dada la emergencia climática y la extrema sequía que padecemos». Pero el anuncio este lunes de la moción del alcalde coincide con dos hechos. Uno es de hace un mes, cuando la dirección general de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica acordó el archivo de la solicitud de autorización ambiental unificada presentada por Tecnología Extremeña del Litio, la empresa de la mina, para la instalación de una planta para la concentración de litio asociada a una explotación minera. Ya no hay ninguna tramitación o expediente ambiental abierto sobre el espacio que pueda dificultar que se le dé una protección mayor. El otro es de este mismo lunes, cuando la empresa de la mina anunció la presentación de un recurso administrativo contra la decisión de la Junta de denegarle el permiso para investigar los recursos mineros existentes en el espacio donde se proyecta la corta de la mina.

En la moción presentada por Salaya también se alude a la protección del acuífero del Calerizo y a otra moción que el pleno de la corporación aprobó hace casi tres décadas, una propuesta presentada por el grupo municipal del PP, entonces en la oposición y con José María Saponi, que luego fue alcalde de Cáceres, al frente, para la determinación de un perímetro de protección del acuífero, una iniciativa que «no llegó a concretarse», según se especifica en la exposición de motivos de la moción presentada por Salaya.

El mismo partido, el PP, entonces en el gobierno, propuso en 2018 una moción similar para que la Confederación Hidrográfica del Tajo determinase un perímetro de protección del acuífero de Cáceres. La moción se aprobó, aunque tampoco ha tenido resultados efectivos.