La situación en Aldea Moret no mejora y la incidencia continúa al alza. Fue en esta barriada donde se notificó el último brote registrado en Cáceres la semana pasada, con siete positivos y 12 contactos y que ha llevado a que la situación no mejore. Según los datos facilitados por Sanidad la incidencia se sitúa en 276,75 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y en 153,75 a una semana; casi triplica la incidencia media de la ciudad de Cáceres, que a día de ayer se encontraba en 83,22 casos a los 14 días. Preocupa la situación sobre todo porque, teniendo en cuenta el indicador a una semana, todo apunta a que no va a mejorar tampoco en los próximos días.

Otro de los datos preocupantes es también la tasa de positividad (el tanto por ciento de personas que dan positivo en las pruebas realizadas), que se sitúa en 5,39%, por encima del límite marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control de la pandemia.

Los datos en la barriada llevan disparados desde hace casi un mes y Sanidad es incapaz de controlarlos. De hecho el ayuntamiento ha iniciado ya contactos con entidades sociales, como la iglesia católica, la evangelista y con diferentes asociaciones, con el objetivo de hacerles partícipes de la situación y conseguir así hacer un esfuerzo conjunto con la sociedad civil para generar conciencia y frenar los datos de contagio.

Junto a ello, Sanidad realizó de nuevo ayer otro cribado masivo en la barriada (este es el cuarto en menos de un mes), pero esta vez en la sede que el Instituto de Asuntos Sociales (IMAS) tiene en el barrio, en horario de tarde. Hasta ahora los otros tres se habían llevado a cabo por la mañana en el centro de salud pero tuvieron una baja respuesta. Ahora se ha decidido hacerlo por la tarde para dar la oportunidad de asistir a las personas que están trabajando. Acudieron además el alcalde, Luis Salaya, y la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, para ayudar precisamente a crear conciencia del cumplimiento de las medidas covid. Fue un éxito con cerca de 350 pruebas a lo largo de la tarde (el resto de las veces no se presentaron ni un centenar de usuarios).

Del mismo modo esta mañana se llevará a cabo otro cribado en el colegio María Auxiliadora porque el centro tiene relación con el brote notificado la semana pasada en esta zona de la ciudad (el colegio pertenece a la zona de escolarización de Aldea Moret). Se realizará en horario lectivo tanto a profesores como a alumnos cuyos padres lo autoricen. Se someterán a un test de antígenos.

Mientras tanto, en el conjunto de la ciudad la situación se mantiene estabilizada. Ayer se notificó solo un caso y hay 11 pacientes ingresados (cinco de ellos en UCI). Aún así, se continúa realizando el cribado masivo en el PAC del hospital Nuestra Señora de la Montaña, en horario de tarde. Se puede acudir de 15.30 a 20.00 horas.