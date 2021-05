Los datos de escolarización para el próximo curso dejan una clara evidencia del descenso de la natalidad. Este es el año que más plazas sobran de la última década; en concreto 326 de las 1.019 ofertadas para alumnos de 3 años en los 26 colegios de la ciudad. Esto supone que una de cada tres plazas quedará libre, casi el 32%. Con esos datos en la capital cacereña se podrían prescindir de 13 aulas completas de las 40 que hay en estos momentos, teniendo en cuenta que la ratio máxima en cada una de ellas es de 25 estudiantes.

El pasado viernes se conocieron las listas provisionales de admitidos y excluidos en los colegios cacereños y casi el 99% estudiarán en el colegio elegido en primera opción, solo ocho tendrán que hacerlo en el que escogieron como segunda alternativa. Según las listas publicadas solo dos centros han recibido más solicitudes que plazas ofertadas: El Nazaret, que lo han pedido 56 niños y solo cuenta con 50 plazas (dos líneas) y el San Antonio de Padua, que ha recibido 27 solicitudes para 25 vacantes (tiene una línea). En cualquier caso podrán escolarizarse en un centro dentro de la misma zona educativa, porque el resto de colegios tiene plazas vacantes.

Llama la atención este año que el Castra Caecilia, uno de los centros más demandados de los últimos años por el crecimiento de la zona de Mejostilla, perderá una línea el próximo curso, al haber recibido solo 50 solicitudes para las 75 plazas que oferta (ya el año pasado también tuvo plazas vacantes, pero entonces solo sobraron 11). Este centro ha tenido que ser ampliado ya en dos ocasiones desde su inauguración precisamente por la alta demanda que tenía.

Por otro lado, el colegio que más solicitudes ha recibido ha sido el Licenciados Reunidos, que ha sido pedido por 74 nuevos alumnos, aunque en teoría todos estarían admitidos ya que el centro oferta 75 plazas (junto al Castra Caecilia es el único que ofertaba tres líneas). Le siguen el Nazaret, el Castra Caecilia (los datos de ambos se detallan más arriba), el Alba Plata (46 solicitudes / 50 plazas) y el Moctezuma (42 solicitudes / 50 plazas).

Por el contrario, el Cervantes y el Ribera del Marco son los dos menos solicitados, con tres peticiones cada uno para los 25 pupitres que ofertan. Les siguen el San José, el Paideuterion, el Gabriel y Galán y el Francisco Pizarro, con ocho solicitudes cada uno para 25 plazas y el Francisco de Aldana (10 solicitudes / 25 plazas). El resto de centros tampoco completarán las vacantes ofertadas: Extremadura (22 solicitudes / 50 plazas), Diocesano (32 / 50), Delicias (19 / 25), Nuestra Señora de la Montaña (14 / 25) y Santa Cecilia ‘Carmelitas’ (32 / 50).

También el Prácticas (39 solicitudes / 50 plazas), Donoso Cortés (21 / 25), Sagrado Corazón (35 / 50), Giner de los Ríos (24 / 25), María Auxiliadora (34 / 50), Dulce Chacón (31 / 44), El Vivero (12 / 25) y La Asunción ‘Josefinas’ (36 / 50).

El año con menos niños

Lo que ocurre este año nada tiene que ver con lo que pasaba hace una década, cuando eran más de un millar los niños de 3 años que pedían escolarizarse (en 2015 fueron 950). El descenso ya comenzó a notarse en 2018, cuando la demanda cayó a 859. El año pasado fueron 789 y, aún así, hubo casi un centenar de solicitudes más que las que se han presentado para el próximo curso.

Cabe destacar, no obstante, que Educación esperaba este año 739 solicitudes, que es el número de niños nacidos en 2018. En cambio se han recibido 693, por lo que 46 alumnos de los previstos no han solicitado puesto escolar. Las razones pueden ser, aclara la consejería, que hayan nacido en Cáceres pero ya no residan en la ciudad o que las familias hayan decidido no escolarizarlos al ser esta una etapa no obligatoria. En este último caso puede darse el caso de que decidan escolarizar a sus hijos más tarde, pidiendo un puesto escolar fuera de plazo.

Por otro lado, el proceso no ha concluido aún. El pasado viernes se conocieron las listas provisionales de admitidos y hasta el 27 de mayo se pueden presentar reclamaciones. Hasta el 18 de junio no se publicarán en los centros educativos y en las oficinas de escolarización las listas de alumnado admitido y no admitido.