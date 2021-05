Una confusión con la elección de la caja en la que se encontraban los viales pudo ser la causa del error en la administración de la vacuna de AstraZeneca a casi un centenar de empleados esenciales, a los que se les debería haber inoculado la vacuna de Moderna. Es la conclusión a la que ha llegado el Servicio Extremeño de Salud (SES) después de haber llevado a cabo una investigación sobre lo sucedido en el palacio de congresos el miércoles pasado.

Al parecer se seleccionó la caja equivocada y una parte de los que acudieron aquella tarde fueron inmunizados con una fórmula que no les correspondía (son menores de 60 años y los protocolos no autorizan su administración para esas edades). Cabe recordar que aquella misma mañana se había llevado a cabo un proceso de vacunación sin cita a usuarios de entre 60 y 69 años que no habían podido ser localizados y a todos ellos se les puso AstraZeneca.

Acudieron muchos más empleados esenciales a vacunarse esa misma tarde, en cambio el SES insiste en que se ha podido comprobar e identificar con facilidad a los afectados: solo se inoculó AstraZeneca a esos 94, al resto se les administró Moderna, insiste el SES. Tal y como explicó este lunes el gerente, Ceciliano Franco, existen cuatro mecanismos de seguridad y diferentes sistemas de aviso, que solo se han activado en el caso de estas 94 personas y no en el resto.

Sanidad lleva a cabo un control sobre los afectados por si presentaran algún efecto secundario. Cabe destacar que precisamente se suspendió la administración de este medicamento a los menores de 60 años por la presencia de trombosis. Se les ha facilitado también un teléfono al que dirigirse en el caso de que noten algún tipo de síntoma pero por el momento, una semana después de que fueran vacunados, todos los afectados se encuentran bien.

Tal y como informó ayer este diario la mayor parte de ellos se han unido con el objetivo de presentar una demanda conjunta por lo sucedido. Han contactado ya con varios abogados para valorar en qué términos podría ponerse dicha denuncia. Y es que entre los afectados hay personas que presentaban patologías previas.

De hecho una de ellas, tal y como ha contado a este diario, había rechazado hasta en dos ocasiones vacunarse con anterioridad precisamente porque la fórmula que le tocaba era AstraZeneca (ha padecido dos enfermedades autoimunes). Esta vez había acudido a vacunarse porque iba a ser inoculada o con Pfizer o con Moderna. Desde que recibiera la llamada para alertarle de que había recibido AstraZeneca no ha tenido efectos secundarios, pero sí una carga psicológica importante.

Mañana jueves el grupo parlamentario popular llevará a la Asamblea este asunto, donde preguntará al consejo de gobierno por las «responsabilidades» que asumirá la Junta por el error.