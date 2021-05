Dicen que siempre que al caminar hay que mirar al suelo. El propósito de esa sentencia no suele ser otro que el de evitar los obstáculos que puedan provocar algún percance cotidiano pero en este caso el imperativo alcanza otra dimensión, una ilusoria y artística. Para sorpresa de muchos cacereños, en las últimas semanas la capital luce en el pavimento de forma temporal pinturas que desafían al que las alcanza porque parecen lo que no son. No es más que una ilusión, un efecto óptico pretendido por su autor, el artista José Manuel Calero.

A sus 30 años, es heredero de la técnica de los mismísimos ‘madonnari’, aquellos pintores callejeros del siglo XVI que a través de pasteles retrataban en el suelo de las calles a las Madonnas. Su lienzo es infinito. Cualquier calle sirve para dar rienda suelta a su imaginación y a su arte. En concreto, su técnica recuerda a aquellos murales gigantes del holandés Leon Keer, Julian Beever o Edgar Mueller, que con tiza y paciencia han recreado en ciudades de todo el mundo trampantojos en tres dimensiones. Este método es conocido como anamorfosis y consiste en deformar la imagen para moldear la perspectiva y engañar al ojo. Según pone de manifiesto a este diario, lleva perfeccionando diez años un legado que le confirió una maestra suya en Valencia. «Le dije a la profesora que si me enseñaba a utilizar la técnica, iba a pintar por toda Europa», expone.

Y desde entonces ha cumplido su promesa. Es errante. No lleva nada más que sus pinturas. En su eterna su travesía ya ha recorrido Dinamarca, Roma, ha vivido dos años en Berlín y ahora hace parada en Cáceres. Llegó en verano del pasado año tras el confinamiento. Ha llegado a vivir en la calle aunque gracias a la generosidad cacereña ahora tiene un techo sobre el que dormir. «Me atendieron en Cáritas, luego una señora me dio dinero para una habitación de un hostal y ahora me han dejado una habitación para dormir». Asegura que este año y esta ciudad le ha servido para ser consciente de que «hay gente muy buena». Ahora, entre esa generosidad y lo que gana de sus cuadros, sigue adelante. De momento, en Cáceres. Mañana, quién sabe.