El ayuntamiento acuerda pedir a la Junta de Extremadura que blinde el paraje de la Sierra de la Mosca para evitar más proyectos mineros. El pleno municipal ha dado este jueves el visto bueno a una moción presentada por el alcalde, Luis Salaya, para conseguir que este espacio, que engloba la zona de La Montaña, Valdeflores y el Calerizo, sea declarada Paisaje Protegido, al amparo de la ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura.

El inicio de la tramitación de este expediente se lleva a cabo precisamente ahora, tal y como explica el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, aprovechando que en estos momentos no existe ningún expediente administrativo abierto para ningún tipo de extracción minera, después de que la Junta de Extremadura haya denegado el permiso de investigación a le empresa que promueve la mina en Valdeflores. La moción ha sido aprobada por PSOE, PP, Unidas Podemos y los concejales no adscritos Teófilo Amores, Mar Díaz y Francisco Alcántara. Han votado en contra Raquel Preciados y Antonio Ibarra y se abstuvo de Antonio Bohigas, los tres ediles de Ciudadanos. Cabe recordar que este último edil se ausentó del pleno del pasado mes de abril cuando la corporación aprobó una moción para mostrar su rechazo a la mina. En el momento del debate y de la votación Bohigas se desconectó (el pleno fue telemático).

La petición no es algo nuevo, sino que nace de la solicitud que ya han presentado 43 colectivos sociales de la ciudad tras el rechazo a la mina a cielo abierto. En realidad este paraje ya está protegido por el Plan General de Urbanismo Municipal, que impide la actividad minera en la zona al considerarlo suelo no urbanizable, pero con esta nueva declaración se conseguirá blindar aún más el espacio. Junto a ello se pide a la Junta de Extremadura la redacción de un documento de planeamiento y gestión urbanístico que ordene toda la parte urbana cerca a la Sierra de la Mosca para que, a pesar de no estar protegida, se impida también el desarrollo urbanístico con la construcción de viviendas.

Bello ha defendido la moción definiendo a la Sierra de la Mosca como “el pulmón verde” de la ciudad, que ayuda a regular la temperatura de la ciudad y el lugar “idóneo” en el que practicar deporte, desde el senderismo hasta la escalada. Y una zona de importancia para la fauna y la agricultura. Un lugar que cuenta además con el santuario de la Virgen de la Montaña, muy frecuentado por los cacereños. “Ahora es el momento. Debemos ser coherentes y utilizar las herramientas que nos ofrece la ley porque la zona se ajusta perfectamente a esta ley”, ha insistido José Ramón Bello.

Ciudadanos ha sido el único partido que no ha apoyado a moción. Su concejal, Antonio Ibarra, recriminó al equipo de gobierno que ahora sean ellos los que la presenten, cuando ya lo hizo Unidas Podemos con anterioridad (este partido llevó a pleno en 2017 la creación de una comisión que analizase las consecuencias de una mina en la zona, se aprobó pero nunca se creó y en 2018 pidió que se declarase la zona parque periurbano, pero se dejó encima de la mesa). Y ha descrito la situación como “una guerra por la causa verde”. A su juicio, esta zona ya está protegida por el plan general y considera que una “sobreprotección” puede dificultar el desarrollo económico de la ciudad. Dice que Cáceres es la ciudad de Europa con más superficie protegida, con 116.000 hectáreas.

El PP también ha apoyado la petición pero asegura que teme que los informes técnicos no avalen tal protección y que eso sirva a los promotores de la mina para pedir en los juzgados el permiso de investigación. En cualquier caso el alcalde, Luis Salaya, ha aclarado que no se trata de una moción contra la mina sino de “proteger un espacio natural y sus usos naturales”, por tanto, insiste, “no se pretende que la protección sea incompatible con esos usos”. Y ha incidido en que la lucha contra la mina no está ganada, haciendo referencia al recurso presentado por Infinity Lithium contra la denegación del permiso de investigación.