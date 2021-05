El Círculo Empresarial Cacereño y el Círculo Empresarial Placentino han interpuesto una demanda contra la Federación Empresarial Cacereña (FEC) «por negar a varios empresarios el derecho a formar parte de la misma». Así lo anunciaron ayer ambas agrupaciones, que hoy darán más detalles de esta decisión durante un acto público. Tendrá lugar a media mañana con la comparecencia de los presidentes de los círculos de Cáceres, Diego Hernández Pavón, y Plasencia, Eugenio Hernández Pavón, acompañados del abogado que lleva la causa.

Según avanzó este diario, la situación viene ya de largo. En enero de 2020, diez miembros del Círculo Empresarial Cacereño solicitaron su ingreso en la FEC dado su importante crecimiento. De hecho, el colectivo se fundó en noviembre de 2018 y ya suma 3.800 asociados. Se han integrado colectivos sectoriales tan importantes como la Asociación de Transportistas de Extremadura (Asemtraex), Corderos Precoces Cacereños (Copreca), Asociación del Sector Primario Extremeño (Aseprex), Asociación del Polígono Industrial Capellanías (Apilca), Asociación de Franquiciadores, o Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca).

Pero más de un año después, los miembros del Círculo no han sido admitidos, de ahí esta primera demanda «y otras sucesivas» que también anuncian. Sus responsables han comunicado recientemente a este diario que no entienden lo que ocurre porque no pretenden «apartar» a nadie, sino «trabajar unidos por el bien de nuestras empresas y de una provincia que lo necesita».

Desde los Círculos se quejan de la imposibilidad de entrar en la FEC, que es el canal legítimo de representación de las empresas ante la Administración y los sindicatos, perteneciente en el ámbito nacional a CEOE y CEPYME. En definitiva, la patronal con voz y voto en convenios, mesas y comisiones, pero en la que se echan de menos unas elecciones «difundidas y participativas». Esta «inactividad», según el Círculo, se extiende al resto de sus cometidos (cursos, asambleas...). Por su parte, la FEC no quiso realizar ayer declaraciones.

El Círculo viene manteniendo que se necesita un empresariado unido «que se mueva por la provincia, en lugar de esperar que vengan proyectos, y que garanticen la llegada de los nuevos fondos europeos». De hecho, es partidario de fusionar la Federación Empresarial Cacereña y Placentina, a semejanza de Badajoz, donde una sola confederación logra «buenos resultados.