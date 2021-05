Los conductores que tratan de incorporarse estos días desde la capital cacereña a la carretera de Badajoz (N-523), por la zona de la Cañada, no pueden hacerlo. Las obras de asfaltado que se acometen en la última rotonda han obligado a cortar dicho acceso, mientras que la avenida que conecta esta misma glorieta con la Urbanización Sierra de San Pedro (Río Tinto) y Aldea Moret también lleva tiempo cerrada debido a las mismas reformas.

En definitiva, cuando los conductores llegan a la altura de La Cañada se topan con una valla que cierra el ancho de la calzada. Allí, el personal de la Demarcación de Carreteras les indica dos alternativas: volver al casco urbano y tomar la A-66 por los Arenales hasta enlazar con la N-523; o bien seguir hasta Valdesalor por la N-630, tomar la A-66 y regresar dirección Cáceres hasta conectar con dicha carretera. Frente a este último rodeo, de unos 20 kilómetros, muchos optan, una vez en Valdesalor, por continuar por la A-66 hasta Mérida y tomar la A-5 hasta Badajoz.

Si las obras marchan al ritmo previsto (la glorieta se está asfaltando por completo), la circulación podría restablecerse el próximo martes según la información que se facilita a los conductores cuando se ven obligados a dar la vuelta. Los trabajos corresponden al proyecto de ampliación de esta rotonda, que da salida hacia la N-523 (Cáceres-Badajoz) desde Aldea Moret y desde la urbanización Sierra de San Pedro, por un lado, y desde La Cañada, por otro. Las mejoras darán más operatividad y seguridad a la glorieta, que marcará el inicio de la autovía Cáceres-Badajoz. Una autovía que será prolongación de la A-58, que ya une Trujillo-Cáceres y que en adelante enlazará con Badajoz. Tendrá su propio acceso a esta rotonda mediante un nuevo ramal.

Acometida por el Ministerio de Transportes como una obra de conservación necesaria para su futuro planteamiento, en realidad la reforma de la glorieta persigue un fin muy concreto: «Evitar que expire la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la futura autovía, e impedir que los trámites tengan que arrancar otra vez de cero», explicó ayer a este diario César Ramos, diputado socialista en el Congreso y portavoz de la Comisión de Fomento. De hecho, Ramos se queja de que otros gobiernos han dejado caer estas declaraciones como excusa para no invertir en una obra. «Ocurrió en la anterior legislatura respecto al tramo del AVE en Castilla-La Mancha, pero en el caso de la autovía Cáceres-Badajoz estamos acometiendo la obra de la rotonda precisamente con el objetivo de que la DIA no caduque, de modo que no habrá justificación para no invertir», afirmó.

En este mismo sentido, la primera partida destinada a la autovía, quince años después de que fuera anunciada por la Junta de Extremadura, aparece en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que contemplan 4 millones de euros para sacar a licitación la obra del primer tramo. El Gobierno central se ha hecho finalmente cargo de esta infraestructura históricamente demandada por la sociedad extremeña, de ahí que también cambiara de titularidad en 2019, dejando de ser la autonómica Ex-100 para convertirse en la Nacional 523 (ya había tenido anteriormente esa denominación).

El primer tramo, cuyo proyecto fue aprobado en 2019, discurrirá desde la A-66 a su paso por Cáceres hasta el río Ayuela. Son 13,5 kilómetros cuyo desdoble supondrá 71 millones de euros, de los que, por el momento, 10 se proyectan para 2022; 10 para 2023; y 20 para 2024. Incluye dos viaductos, ocho pasos superiores y un paso inferior.

Tanto la Federación Empresarial Cacereña como la Cámara de Comercio, el Círculo Empresarial Cacereño y la Asociación de Empresarios del Transporte de Extremadura instan a construir esta autovía que unirá las dos capitales extremeñas, ya que supondrá un ahorro de tiempo, dinero, combustible y contaminación.