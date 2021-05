La actriz Marisa Paredes ha pedido hoy en Cáceres más protección a la cultura en España, menos impuestos que faciliten el acercamiento del público a los espectáculos y la creación de una ley de mecenazgo “que llevamos esperando siglos”. Así lo ha manifestado este sábado durante el encuentro previo de los directores y actores premiados en la Gala de los San Pancracio (se desarrollará a partir de las seis y media de la tarde en el Gran Teatro), al que han acudido Isabel Coixet, Nathalie Poza, Carolina Yuste, Loreto Mauleón, Gonzalo de Castro, Pilar Palomero y la propia Marisa Paredes.

La cita ha tenido lugar a las 12.00 del mediodía en el auditorio de nuevo Museo Helga de Alvear, donde la organización del Festival de Cine Español de Cáceres ha invitado a los profesionales a analizar el futuro de la gran pantalla frente a dos situaciones que han vaciado las salas: por un lado, la pandemia; y por otro, la fuerte competencia que supone el auge de las plataformas televisivas, que permiten a acceder a películas, series y documentales desde casa con menos coste.

“En el cine, el tamaño sí importa”, ha dicho Marisa Paredes, refiriéndose a la diferencia entre disfrutar una película en una gran sala a hacerlo en la pequeña pantalla de televisión. La actriz, que esta tarde recibirá el San Pancracio de Honor por su trayectoria, se ha mostrado bastante decidida a tomar las medidas necesarias para recuperar la afluencia del público a las salas. “La fotografía, la interpretación, el plano, la luz, la imagen… Todo ello es fundamental para una película. No nos confundamos: el cine hay que verlo en las salas”, ha subrayado. En este sentido, también ha recordado que la televisión contribuyó a reducir la afluencia a los teatros cuando comenzó a emitir estas obras hace algunas décadas, “y aquello pasó”.

Marisa Paredes reconoce el buen trabajo realizado por las plataformas televisivas, “que además ha coincidido con la peste del covid”, pero insiste en que el cine es insustituible como tal “porque no tiene nada que ver con otras opciones”. Para valorarlo, eso sí, hay que vivirlo. Por ello, considera que hay que empezar por inculcar desde pequeños “esa magia de la gran pantalla que te conmueve, que te envuelve y que te llega, es una experiencia casi religiosa”.

A su juicio, el sector está “en un momento brillante”, en el que “las directoras se han incorporado y han aportado su vitalidad, sensibilidad y vida. Ahora mismo hay mucha variedad en el cine, diferentes historias, diferentes mundos, y eso no tiene comparación con nada”. Por ello, ha llegado a proponer la creación de una gira de profesionales para difundir “los valores únicos del cine”.

Y es que, según la actriz, en el reto de devolver el público a las salas tras la pandemia “no hay una fórmula, hay varias”. En este punto ha reclamado la implicación de la Administración, lamentando “que en este país no haya habido nunca una industria del cine”, y que la cultura “nunca haya sido potenciada, ni amada, ni protegida”. Ha recordado que los espectáculos están gravados con un 21% de IVA, mientras que en el país vecino, “de cada entrada, un euro se destina al cine francés”. En España, afirma, “es necesario que se divulgue, que se proteja, y se paguen menos impuestos".

Respecto a este asunto, ha agregado que el sector lleva mucho tiempo esperando la creación de una ley de mecenazgo, “que permita a la gente que tiene pasta poder invertir también en la cultura, en el arte, y obtener una desgravación”. Paredes ha insistido en que esta ley “es un derecho y una posibilidad fundamental para la cultura”.

Carolina Yuste

Por su parte, la actriz extremeña Carolina Yuste, que hoy recibe el premio Reyes Abades durante la gala de los San Pancracio, ha recordado que los ciudadanos "aún tienen sensación de miedo, pero esto va a pasar, tenemos que ser positivos porque la gente sabe que una peli en el cine no es lo mismo que una peli en casa". Eso sí, ha añadido que hay que ayudar a que eso suceda y ha destacado la importancia de acercarse a la cultura desde la infancia. También ha puntualizado que los teatros "siguen funcionando muy bien".

Loreto Mauleón

Asimismo, Loreto Mauleón, que encarna el papel de Arantxa Garmendia en la serie 'Patria' y que hoy recibe el premio a Mejor Actriz de Series en la gala del Gran Teatro, ha mostrado su confianza en que las salas van a recuperar su público. "Yo misma he tenido miedo a los espacios cerrados, pero esto irá a mejor y ya comienza a verse. Lo vamos a conseguir". La actriz entiende además que las plataformas televisivas se complementan con el cine. "Son compatibles y suponen más trabajo para el sector".

Gonzalo de Castro

Gonzalo de Castro, premio al Mejor Actor en los San Pancracio, también ha declarado en el encuentro de hoy que "afortunadamente todo no se puede ver en casa, y afortunadamente la vacuna está llegando a más personas". En su opinión, "el cine es una liturgia, un privilegio, y nadie se ha contagiado en una sala, hay que volver a los espectáculos".

Isabel Coixet

La directora Isabel Coixet, que hoy será reconocida con el premio a la Mejor Dirección, se ha mostrado muy práctica: "Yo soy mercenaria de la imagen. Si me dan oportunidades de montar una historia, yo tomo ese camino. Y ahora lo puedes hacer en el cine o en las plataformas". No obstante, Coixet ha respaldado las críticas constructivas a estas plataformas, que a su juicio necesitan algunas mejoras: "Los carteles son muy parecidos, no me gusta su homogeneización".

Nathalie Poza

Por su parte, Nathalie Poza (Mejor Actriz en los San Pancracio) ha explicado que en estos momentos trabaja para una de las plataformas televisivas, pero también reconoce que precisan mejoras, por ejemplo "en su forma pornográfica de ofrecer sus contenidos". Defensora del cine, se ha mostrado a favor de que los actores hagan campaña por la gran pantalla. "Debemos reencontrarnos", afirma. "Eso sí, tenemos un problema de aforo que nos está matando, pero es cierto que vas a las salas y hay mucha gente, no se ha perdido el deseo de ir".

Pilar Palomero

Pilar Palomero, ganadora del Premio Revelación del festival cacereño por 'Las niñas', ha explicado que en su caso ha disfrutado mucho durante este año con la promoción de su primera película, y que en los coloquios y encuentros con el público ha visto "personas entregadas con el cine". "Pero es cierto --reconoce--, que también he hablado con exhibidores y me cuentan que tienen problemas para subsistir". Aun así, anima a "quedarse con lo positivo, con las salas que vuelven a llenar el aforo con espectadores de todas las edades. A la gente le sigue gustando disfrutar de la pantalla grande y debemos estar ahí para quienes aman el cine".