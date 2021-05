El colegio de médicos solicita a la Junta de Extremadura que destine los fondos de recuperación y resiliencia que entregará Europa para luchar contra los efectos del covid a construir la segunda fase del hospital Universitario. «Cáceres necesita la finalización del hospital para mejorar la situación de la asistencia sanitaria y la actividad económica de la provincia, porque seguir manteniendo dos hospitales sigue siendo un problema. Las distintas especialidades médicas necesitan trabajar conjuntamente y no aisladas en dos centros hospitalarios», asegura el presidente del colectivo profesional cacereño, Carlos Arjona.

Para este año el Ejecutivo autonómico ha destinado 1 millón de euros del presupuesto regional para la redacción del proyecto. Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha sacado a concurso y la Junta no detalla fechas para ello. El colegio de médicos «no quiere que la construcción de esta segunda fase se demore en el tiempo como lo hizo la primera». «Los cacereños no se merecen esperar de nuevo más de 10 años para ver terminado el hospital completo que se prometió», insisten.

Por otro lado, los médicos han solicitado también poder hacer uso de estos fondos para la construcción de un nuevo centro de salud en Plaza de Argel. Debido a sus deficiencias, estas dependencias necesitan una reforma integral o un cambio de ubicación. En un principio iba a ser trasladado al hospital Nuestra Señora de la Montaña, como se ha hecho con el de Zona Centro, pero finalmente se ha descartado esta opción debido a la negativa de los usuarios. Llevarlo al Provincial iba a suponer sacar al centro de su zona de salud de influencia, algo que contraviene la normativa sanitaria. Por el momento Sanidad no ha decidido si arreglará el edificio actual o si construirá uno nuevo, todo dependerá de la inversión que suponga cada una de las opciones.

Por último, el colegio de profesionales critica también el anuncio de trasladar la unidad de Maternidad y Neonatos al hospital Universitario antes de que se construya la segunda fase (el objetivo es hacerlo en un año o dos). El colegio de médicos considera que es un «parche que lejos de mejorar empeora la situación al reducirse el número de quirófanos».

«Esta medida conllevaría compartir los 15 quirófanos que existen en el nuevo hospital porque desaparecerían los tres operativos del San Pedro de Alcántara. No lo podemos aceptar, somos un hospital de referencia provincial y este tipo de decisiones no sitúan nuestra sanidad en el lugar que se merece», aseguran.

Cabe recordar que cuando aún estaba operativo el Nuestra Señora de la Montaña se disponía de 10 quirófanos en el San Pedro de Alcántara, cuatro en el de la Montaña y uno para cirugía menor, siendo estos 15 quirófanos «insuficientes» para atender todas las especialidades. «Si tenemos en cuenta que las especialidades de Neurocirugía y Cirugía Torácica están aumentando su actividad y que algún día volverá Cirugía Vascular, el tener en el nuevo hospital tan sólo 15 quirófanos nos parecen insuficientes para la demanda quirúrgica actual». Creen que esto solo supondrá «prolongar más las listas de espera quirúrgica de muchos de los servicios».