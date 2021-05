El director gerente del Sepad, José Vicente Granado ha trasladado este viernes a los trabajadores de Feafes que están buscando la forma de liberar algunas facturas a favor de la entidad retenidas como consecuencia de los impagos y embargos judiciales que pesan sobre ella para inyectarle liquidez y que se pueda abonar al menos alguna nómina de las que adeuda a los trabajadores. Granados se ha reunido en Mérida con una representación de los trabajadores de la Federación de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) que atienden tanto el Centro Residencial de Rehabilitación (CRR) como los pisos tutelados que la entidad tiene en Cáceres ahora, con un total de 38 usuarios.

"Los trabajadores nos piden que desde la administración tratemos de hacer presión y vamos a solucionarlo de la mejor manera posible, que es ceder el contrato del CRR a otra entidad que, en teoría es Grupo 5, aunque aún no tenemos el documento que acredita la cesión", ha explicado Granado tras la reunión sobre los planes para garantizar el funcionamiento del recurso asistencial en la ciudad. "Mientras tanto (Feafes) tiene dos facturas retenidas por parte del Sepad que no se le puede abonar por las deudas y embargos judiciales que pesan sobre la entidad, pero vamos a poder liberar parte para que puedan recibir algo de liquidez y que puedan abonar a los trabajadores alguna nómina se puedan atender los suministros del centro", ha señalado sobre la actuación de urgencia que plantean para mantener la actividad mientas se resuelve la cesión. La Junta da un mes de plazo para que la junta liquidadora que ha asumido la gestión de la extinta Feafes y Grupo 5 cierren el acuerdo. "Velaremos para que eso se lleve a cabo y darles una solución. En caso de que esto no sea posible, habría que seguir con la intervención hacia adelante", ha subrayado el gerente del Sepad, que tiene previsto visitar la próxima semana las instalaciones de Cáceres. Según ha explicado, la intervención es la última medida que están barajando porque supondría que los usuarios tendrían que ser reubicados en otros centros sociosanitarios de la región (el de Cáceres no pertenece a la Junta de Extremadura) y los trabajadores también perderían sus empleos. "Todo va a depender del acuerdo de la junta liquidadora con grupo 5, que están en conversaciones y lo que nos llega es que van por buen camino", ha subrayado.

Los trabajadores por su parte valoran el gesto del Sepad, aunque creen que la medida se queda corta: "Van a liberar una parte del dinero aunque no saben si va a llegar siquiera para pagar una de las nóminas que nos deben", anota una de las participantes en la reunión de este viernes. La plantilla lleva entre 4 y 10 nóminas atrasada y el jueves inició un encierro en el centro de La Mejostilla para reivindicar que se les abone la deuda íntegra. Alertan además de que el servicio de catering que atiende a los 38 usuarios que tienen ahora está a punto de terminar y que no se renovará por los impagos que también han afectado a la empresa que lo presta y temen que eso precipite el traslado de los usuarios a otros centros. "Sin catering nos dice el Sepad que se tendrían que ir con una intervención rápida. No sabemos qué va a pasar con nosotros ni qué vamos a hacer", subraya. De momento mantendrán las acciones de protesta.