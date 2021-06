El área de salud de Cáceres volverá a recuperar esta semana el ritmo de vacunación con la inoculación de cerca de 3.000 dosis al día. Este número se llegó a alcanzar hace unas semanas, pero la pasada bajó de manera drástica al no haber disponibilidad de vacunas porque no llegaban más de Europa. Hubo jornadas en que se pusieron solo unas 1.000 pautas y hubo incluso que cerrar algunas tardes el palacio de congresos, donde se llevan a cabo las vacunaciones en Cáceres, porque no había más suero para inmunizar.

La recuperación del ritmo se debe a la nueva remesa de 90.740 vacunas que llegarán esta semana a la región. En concreto recibirá 60.840 de Pfizer, 6.800 de Moderna, 8.100 de Janssen y 15.000 de AtraZeneca. Esta última es la que está recomendada para mayores de 60 años a los que ya se están poniendo las segundas dosis. También podrán recibirla los trabajadores esenciales menores de 60 años a los que se inoculó la primera pauta con este fármaco, aunque la recomendación del Ministerio de Sanidad es que se pongan Pfizer en la segunda inyección.

Esa es la recomendación, pero el protocolo permite que el usuario decida si quiere recibir AstraZeneca en lugar de Pfizer en esta segunda dosis. Para ello deberá firmar un consentimiento informado y, en el caso de Cáceres, deberá esperar aún más tiempo para poder terminar la pauta al completo, ya que primero se vacunará a los que elijan Pfizer. Por el momento en el área de salud de Cáceres no se ha comenzado a citar a estos trabajadores esenciales, la gerencia reorganiza ahora las listas para proceder a inocularlos.

AGILIDAD EN EL PROCESO / Por otro lado, este martes se terminará de inmunizar al grupo de entre 50 y 59 años. Ha sido el más numeroso de todos al pertenecer a la generación conocida como ‘baby-boom’. En cambio la agilidad del proceso en el área de salud de Cáceres ha permitido que sean vacunados al completo en menos de tres semanas. Este miércoles, 2 de junio, se llevará a cabo el llamamiento sin cita para los de esta franja de edad (los nacidos entre 1962 y 1971) que no han podido ser localizados. Deberán acudir ese día al palacio de congresos según el siguiente horario: De 8.30 a 10.30 horas los nacidos entre 1962 y 1965 (de 56 a 59 años); de 10.30 a 12.30 horas los nacidos entre 1966 y 1969 (de 52 a 55 años) y de 12.30 a 13.30 horas los nacidos entre 1970 y 1971 (de 50 a 51 años).

Solo podrán asistir aquellas personas de estas edades que aún no han recibido la primera dosis (la cita de las segundas pautas se comunica el mismo día que se les pone la primera). Recibirán Moderna o Pfizer, según la disponibilidad que haya ese día. A este llamamiento podrán acudir no solo los residentes en la capital cacereña, sino también los que vivan en Torreorgaz, Torrequemada, Malpartida de Cáceres, Valdesalor y Sierra de Fuentes, localidades que también pertenecen al área de salud de Cáceres. Deberán presentar el DNI, la tarjeta sanitaria o de la compañía de seguros a la que pertenezcan, en el horario establecido. El Servicio Extremeño de Salud advierte que ese día «solo se vacunará a las personas comprendidas en ese tramo de edad» y que residan en las localidades citadas.

Esta semana comenzará también la inmunización de los de 40 a 49 años (los nacidos entre 1972 y 1981). Tal y como ha informado el SES a este diario, ya se están organizando las listas y las citaciones a este tramo de edad, aunque por el momento no se puede concretar el día exacto en el que empezarán. Previsiblemente será el jueves, una vez que termine el llamamiento sin cita a la franja de edad anterior. Todo dependerá, eso sí, de si comienzan a inyectar las segundas dosis a los trabajadores esenciales menores de 60 años porque ralentizará el proceso.