«Antes desde mi casa se veía el santuario de la Montaña, ahora cuando miramos por la ventana solo vemos las ramas». En estos términos se expresa a este diario María José Borrella, vecina de La Cañada, que denuncia la falta de mantenimiento de los árboles que rodean a su vivienda y su barriada. «Llevan años sin podar, llevamos aquí once años y yo no he visto a los operarios ningún día», lamenta. La cacereña reside en un segundo piso y sostiene que debido a la dejadez en el mantenimiento y la cercanía de los ejemplares a su casa, no pueden abrir las ventanas. «Vivimos con las ramas en casa, cuando hace viento, se meten en casa», asegura.

Sostiene además que la situación se agrava durante la primavera ya que su marido sufre alergia y el polen que generan los árboles hace empeorar la situación de su pareja. Al margen de la problemática estacional, también destaca Borrella que el resto del año las ventanas de su vivienda también quedan inutilizadas por temor a que los animales puedan trepar y acceder a su domicilio.

Asegura que longitud de las ramas, aparte de a su vivienda, afectan de forma circunstancial también a la señal de televisión ya que en ocasiones rozan las antenas y que la situación también se extiende a los vecinos de la zona. En esa línea, sostiene que se ha puesto en contacto con el ayuntamiento en reiteradas ocasiones pero no ha recibido respuesta al respecto. Reclama, en ese sentido, que se actúe en el mantenimiento de las zonas verdes en la barriada para evitar que se produzcan situaciones como esta.

En cuanto a la actuación municipal, el ayuntamiento reitera que a lo largo del año tanto los operarios municipales de Parques y Jardines como la empresa Talher, empresa encargada de mantener los parques y las fuentes en la ciudad se reparten por zonas el mantenimiento de los árboles a lo largo del año. Del mismo modo, hasta julio el ayuntamiento desbroza tres millones de metros cuadrados en la ciudad para evitar que se produzcan incendios en la temporada de riesgo alto de fuegos.