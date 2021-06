Las obras para la remodelación de la estación de ferrocarril de Cáceres finalizarán durante el verano. No hay una fecha cerrada, solamente previsiones. Pero más allá de inversiones, de plazos, de accesibilidad, de árboles, de alta velocidad, de cumplir horarios..., lo que supone esta intervención es que las vías del ferrocarril se quedan dentro de la ciudad y que lo hacen sin que haya una solución para que sean más permeable a corto plazo. Este miércoles se organizó una visita a las obras y se informó de las ventajas de esta actuación, que con 5,7 millones de euros hace un ‘lavado de cara’ a un recinto que se inauguró en el año 1963 y que se convierte en más accesible.

Las propuestas planteadas por parte del PSOE y PP en la pasada legislatura no se contemplan

De los anuncios hechos destacó el del director de Adif Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, que aseguró que antes de final de año se realizarán las primeras pruebas para mejorar el servicio ferroviario con las nuevas infraestructuras adaptadas a la alta velocidad, entre éstas figura la nueva estación de Cáceres. No citó qué tipo de tren pondrá Renfe, la compañía que opera en este tramo. En cualquier caso de momento tendrá que ser un vehículo diésel, no está terminada la electrificación de todo el tramo de plataforma entre Plasencia y Badajoz. Por ahora son solo pruebas, no hay nada más hasta que la Agencia de Seguridad Ferroviaria compruebe «que todo es correcto», según explicó el subdelegado del Gobierno en Cáceres. José Antonio García Muñoz.

Adif no se cierra a que en un futuro se dé una solución que mejore la conexión de barrios separados por la vía

Se está trabajando en la mejora de la señalización y de la seguridad, en la rehabilitación de las estaciones y en unos meses se comenzará con el cambio de las vías en los accesos a la estación. El director general de Adif Alta Velocidad citó que antes de final de año se prevé «poner en servicio un sistema asfa -de señales y frenado automático- en las circulaciones entre Plasencia y Badajoz» y que la intención es que en noviembre esté todo listo para las pruebas.

Estaciones céntricas

Villanueva indicó que la apuesta del Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias es que «haya estaciones céntricas» para dar a los ciudadanos «más facilidades» para que puedan acceder a las mismas. El traslado de la estación, sacando toda la infraestructura fuera, queda totalmente descartado. Fue un debate de los primeros años de este siglo, se llegó a adjudicar un estudio informativo con alternativas para el traslado de la estación, que queda descartado.

Queda pendiente de acometer el cambio de traviesas, balastos y vías en el carril al norte y sur de la estación

El inconveniente que tiene la centralidad de la estación de ferrocarril es que la vía es una barrera que separa dos barrios, Aldea Moret y Junquillo (La Cañada es el tercer barrio que queda junto a las vías del tren). En la pasada legislatura se plantearon varias alternativas, tanto por el PSOE (antes en la oposición y ahora en el gobierno local) como por el PP. Pero en Adif no hay nada. «De momento no hay nada ni en redacción ni proyecto», manifestó Villanueva, quien, no obstante, comentó que esto no quiere decir que en un futuro no se puedan acometer actuaciones para mejorar la comunicación con estos barrios.

El alcalde, Luis Salaya, que hace dos años, cuando estaba en la oposición, abanderó una solución para hacer más permeable la vía en su tramo más próximo a la Cañada y Aldea Moret, centró su intervención ayer en que la estación se queda en el centro, que fue por lo que abogó el grupo municipal socialista cuando este asunto se debatió por el pleno de la corporación local en junio de 2018, y en que se dota al recinto ferroviario de un nuevo aparcamiento con más plazas, aunque precisó que tampoco se cierra «a todo lo que dijimos» hace dos años, cuando su partido estaba en la oposición municipal y planteó encajonar dos de los tramos urbanos de la vía entre La Cañada y Aldea Moret, incluso se llegó a registrar en el Congreso una proposición no de ley para la financiación del encajonamiento de estos dos tramos.

Tampoco se ha vuelto a hablar de la iniciativa de la que informó el PP cuando estaba al frente del gobierno municipal de construir un puente para vehículos y peatones que con nuevos viales conectase la glorieta del ferial con el barrio de Santa Lucía, en Aldea Moret, otra de las soluciones de las que se habló en la pasada legislatura para mejorar la permeabilidad del ferrocarril. La construcción de este paso elevado fue la propuesta que el gobierno municipal presentó en la pasada legislatura a Adif. Entonces desde el ejecutivo municipal se habló de que por parte del Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias se veía bien esta solución.

Las soluciones para hacer la vía del ferrocarril más permeable si «se articulan con convenios, se pueden mirar», indicó Villanueva. Hace casi treinta años se trabajó entre el ayuntamiento y Renfe en un convenio para transformar la estación, dotándola de más usos comerciales, y hacer más accesible el paso a Aldea Moret, pero no se llegó a desarrollar.

Las obras de remodelación de la estación no serán las últimas que se ejecuten en este recinto. Adif tiene pendiente de adjudicar el contrato para la renovación de las traviesas, balastos y vías que están en los accesos a la estación. La renovación afecta a un tramo de diez kilómetros que está al norte y sur de la estación, va desde el norte del polígono industrial de las Capellanías hasta los barrios de La Cañada y el poblado minero, en Aldea Moret. También se mejorara la seguridad en este tramo con un mayor protección y asegurando los cerramientos a ambos las vías del ferrocarril.

La remodelación de la estación y su puesta en servicio lo que hace es poner fin a un proceso que se inició en 2013 cuando se replanteó el cambio de ubicación de la estación por su alto coste, casi cerca de 150 millones.