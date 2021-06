En Plasencia han nombrado para un alto cargo de la curia a una mujer. Ya iba siendo hora pues han tardado más de dos mil años. Esperemos que no tarden otros dos mil para que lleguen al sacerdocio. Es paradójico que una institución que pervive gracias a las mujeres principalmente pues han sido ellas quienes han educado en la fe a la descendencia, les han enseñado las oraciones, son quienes más practican los ritos, etc, las relegue a misiones secundarias.

Es difícil encontrar razones porque aunque se encuentren citas misóginas o vejatorias para ellas en la Biblia como prohibirlas dirigir el culto o fijar su felicidad en su papel de madre y esposa o se muestra su perversidad, Dalila, no en pocos versículos se encuentran alabanzas fundamentales. Es de la misma naturaleza del hombre, «una ayuda semejante a él», la madre de los vivientes, es decir, transmite la vida y facilita la perpetuidad de la especie. Son heroínas y profetisas, Miriam, Débora, Yael. En Proverbios se dice que encontrar a una mujer es encontrar la felicidad. San Pablo las añade un destino más: la virginidad, lo cual es contrario al mandato del Génesis: «No es bueno que el hombre esté solo», y por eso asegura que «vale más casarse que abrasarse». No obstante influirá decisivamente en el futuro de la misión de las mujeres cuando exige que entren en el templo con velo como muestra de su dependencia frente al hombre y avisa de que no pueden predicar pues ese es el mandamiento que ha recibido él del Señor, dice en Corintios 1. Y no es que la caída del caballo le produjera trastornos mentales sino que ese era el pensamiento de la sociedad de su tiempo, y por esa razón Jesús no nombra discípulas lo cual se ha tomado por algunos como razón suficiente para vetarlas el acceso al sacerdocio. La cuestión es que ningún Papa se atreve a dar un paso que contradice a una tradición milenaria producto de la mentalidad de la sociedad en la que aparece el cristianismo muy común en pueblos orientales. A lo mejor temen que en el futuro les quiten el puesto y existan Mamas.

*Profesor