El Grupo Municipal Ciudadanos Cáceres demanda al equipo de gobierno que dé una solución al «estado de abandono» que sufre el barrio El Junquillo, que no está recepcionado y donde la falta de mantenimiento de sus parques y jardines hace que estén infrautilizados por los vecinos, según explican en una nota de prensa. Reclaman además que se cree un carril bici para conectar la zona con la ciudad, pintar los aparcamientos y buscar alguna alternativa al cambio de sentido en uno de los ramales principales. «El estado de los parques perimetrales del barrio es lamentable», señala la portavoz de Cs Raquel Preciados, quien denuncia también que no se han soterrado las gomas gruesas del sistema de canalización de agua y que además «las parcelas municipales que están en el perímetro el barrio no están valladas, y hay falta de mantenimiento y desbroce, con el peligro que conllevan por el riesgo de incendio». Urge al gobierno local a «dar ejemplo».