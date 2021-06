Fue el que llevó este martes el peso de la presentación del proyecto de centro de ocio y comercial que se planifica en la parcela del antiguo matadero. Es socio de Kronos, la empresa promotora y, como él mismo se presentó, ha dedicado su carrera profesional a la promoción de centros y parques comerciales. Con el de Cáceres son tres con Kronos, los otros están en Dos Hermanas, abierto, y Orense.

¿Qué aporta este centro a la oferta comercial de Cáceres?

Cáceres tiene desde hace años un centro comercial, el Ruta de la Plata, que ha hecho una transformación importante, se ha traído a Mercadona y ha fortalecido la moda, pero es clásico, el ocio está poco representado. Nuestro centro aporta operadores que no están en Cáceres. Tenemos más demanda de operadores que la superficie que podemos ofrecer. Lo haremos en dos fases, queremos que cuando esté la primera sepamos quién va a ir en la segunda para que haya una sinergia. Es un solo proyecto, solo que constructivamente, por un asunto del planeamiento, se hará en dos fases.

¿Qué cambio hay que hacer en el plan general de urbanismo?

En la primera fase respetamos los 5.400 metros cuadrados que el plan de urbanismo destina a uso comercial, incorporamos además cine y parte de ocio. En la segunda el cambio fundamental es que en vez de un hotel será uso comercial, ahí complementamos el ocio que no hayamos podido implementar en la primera fase y el resto será comercio. De ocio quedará unos 4.000 metros cuadrados, el 20% de la edificabilidad, y el resto será comercial con toda la gama de establecimientos de firmas representativas y tamaño adecuados.

¿Qué falta para empezar con las obras de urbanización del suelo?

El programa de ejecución está en exposición pública con aprobación inicial, mientras se está terminando este periodo de información estamos preparando el proyecto de urbanización para empezar inmediatamente y presentar también el proyecto de la primera fase. Nuestra idea es comenzar las obras de ejecución en noviembre, las de urbanización en agosto o en septiembre. La urbanización no es complicada. Si empezamos en noviembre, la primera fase son siete u ocho meses. A partir de ahora un año para abrir esa fase.

El desarrollo de esa parcela se ha topado siempre con los accesos, ¿tienen ya el visto bueno de Demarcación de Carreteras?

El informe de Carreteras no es definitivo. Una posible solución es que Carreteras ceda ese vial al ayuntamiento, pero no es un tema que corresponda a nosotros, es al ayuntamiento.

¿Cuándo empezarán a tramitar el cambio del plan de urbanismo?

Necesitas tener antes la aprobación definitiva de la primera fase. A partir de ese momento ya puedes iniciar el trámite del cambio de uso urbanístico.

¿Qué operadores y firmas comerciales abrirán en el centro?

Por ahora Decathlon y La Dehesa (multicines). No hemos iniciado la comercialización, aunque ya está encargada a una empresa. Pero no es tan importante que venga una u otra firma, sino que la oferta comercial sea coherente. La locomotora es el conjunto, no si viene una firma u otra. Habrá tiendas de entre 200 y 1.500 y 2.000 metros cuadrados de superficie.

Habló en la presentación de un nuevo concepto de centro comercial, ¿a qué se refiere?

Es un paseo en el que puedes ir viendo las tiendas que hay, un paseo con terrazas, con sitios donde comer, bien en el exterior o dentro. Estamos haciendo un estudio de sombras para que sea factible. Aunque se haga en dos fases, será un único edificio, un único complejo con terrazas.

¿Qué oferta de ocio habrá?

Fast food, restauración más contemporánea..., hay empresas que te organizan espacios muy atractivos con máquinas recreativas, boleras, espacios de escalada, con un ocio muy especializado, hasta podría entrar un gimnasio.

¿Por qué Cáceres?

Adolece de esta falta de equipamientos, la oferta comercial no es suficiente. Poblaciones que están en su entorno no vienen a Cáceres porque no les atrae la oferta que hay en la ciudad. Es una ciudad con una población de 100.000 habitantes y con una afluencia que puede superar los 160.000, por eso decidimos invertir aquí.

¿Dinamizará el nuevo centro al comercio local o será su puntilla?

El enemigo del comercio local y de los grandes operadores se llama Amazon. Los operadores están amoldando su superficie, su esquema de tiendas a la nueva situación, todos están preparados para la venta directa o la recogida in situ de la compra online. Esto hay que tenerlo en cuenta y por eso el proyecto nacerá atendiendo a las necesidades que los operadores nos cuenten. Hasta los supermercados están empezando a vender online, puede que incluso uno entre en nuestro proyecto.

Anuncian una inversión de 35 millones, ¿de dónde saldrá la financiación?

Lo haremos con recursos propios y con financiación externa. Ya hemos comprado el suelo -la parcela del antiguo matadero donde se acometerá el centro comercial y la colindante destinada a aparcamiento en superficie-. Somos los propietarios -del centro comercial- y luego alquilamos -los espacios- a los operadores.

Han hablado en la presentación de 500 empleos, 300 directos y 200 indirectos, ¿de dónde salen esos números?

Tenemos la comparativa del centro comercial de Dos Hermanas. Es más grande, con el doble de metros cuadrados edificables, y allí son 900 empleos.