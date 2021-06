El alcalde mediará para que el derecho al ocio y al descanso queden garantizados en la plaza Mayor. Cualquier mínimo atisbo de desorden público en Cáceres genera un lógico nerviosismo institucional después del desenlace judicial en el que derivaron los ruidos de La Madrila. Por eso este miércoles, el dirigente socialista se mostró contundente y sin paños calientes. «Lo haremos por las buenas y si no podemos hacerlo por las buenas, lo hará la policía», respondió Luis Salaya cuando los periodistas le preguntaron por los altercados ocurridos en la plaza Mayor el pasado fin de semana y por la ocupación de los veladores en la parte baja de la ciudadela.

Salaya aseveró que está «de acuerdo» con los comerciantes y vecinos que en este periódico mostraron el martes su malestar por la situación que están viviendo y exigieron al ayuntamiento la adopción de medidas contundentes para frenar los alborotos, botellones y peleas que se suceden en los soportales. Al ser días de graduaciones y como una de las terrazas está abierta hasta las dos de la madrugada, «hubo voces, cánticos, fiesta y jaleo», expresaron clientes del hotel La Boheme y residentes de la propia plaza.

«Agradecemos la denuncia hecha pública», expresó el alcalde, que aseguró que se reordenarán las terrazas y que eso implicará, con toda probabilidad, la reducción de mesas (hay más de 400 solo en ese rincón que conecta la plaza Mayor con la del Duque, aunque el problema no es tanto el número sino que están distribuidas de tal modo que se producen tapones que dificultan el tránsito). En este sentido, argumentó que «hay que respetar los pasos», puesto que a juicio de los afectados se incumple la ley de accesibilidad.

Por lo tanto, el consistorio va a ordenar esa zona. Salaya ha pedido colaboración a los hosteleros «porque no es de recibo lo que ocurre en ese rincón de la plaza». Además, se intensificará la presencia de la policía, se vigilará el botellón, que ya existe en la plaza de San Jorge, y la ingesta de bebidas alcohólicas en la calle fuera de las terrazas, algo expresamente prohibido por la ley.

Salaya insistió en redefinir la ocupación de los veladores para compatibilizar el derecho al ocio con el derecho al descanso. Recordó que en caso de que no se cumpla el horario por parte del sector, se reducirán las horas de actividad de los locales incumplidores. «Las terrazas deben ocupar fuera el espacio proporcional que tienen dentro y el espacio público no puede concebirse exclusivamente como un modelo de explotación económica».

Legales

¿Y qué opinan los hosteleros? La respuesta viene de la mano de Javier Liberal, propietario de María Bonita Plaza y Black Bonita. «Nosotros somos perjudicados porque las personas que aparecen en los vídeos no son clientes de nuestro negocio. No es un problema de nuestra nuestra terraza», remarcó.

Liberal indicó que cumplen la ordenanza, que no se ha concedido ampliación a su velador y que continúa con el mismo número de mesas. Apuntó que cuando ha habido aglomeraciones ha llamado a la policía y que en los cuatro años que lleva abierto su negocio «no ha tenido ni un solo apercibimiento ni sanción ni del ayuntamiento ni de la policía». Y añadió: «Puedo controlar lo que pasa de puertas para adentro de mi local y de mi terraza, no lo que pasa fuera». Finalmente dijo que estudia emprender acciones legales contra los denunciantes por «injurias, mala publicidad y daño de nuestra imagen pública». Liberal concluyó diciendo: «Nosotros no incumplimos. Mi terraza está perfectamente regulada según la ordenanza».