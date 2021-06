La plantilla de Feafes dejará de ir a trabajar si no se les da una solución inmediata a los impagos y se les abona la cantidad que se les adeuda en los próximos días. De esta forma, los trabajadores de la entidad se plantan tras casi un año sin cobrar y avanzan que si el viernes no han recibido un adelanto de sus sueldos no acudirán a su puesto correspondiente. De esta forma lo manifestaron en declaraciones a los medios los empleados de la entidad este miércoles en las puertas del centro de Mejostilla un día después de manifestar su malestar en la visita a Cáceres del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para inaugurar la ronda Este.

Los empleados lanzaron esta advertencia la misma jornada en la que los propios usuarios del centro y los pisos tutelados también quisieron sumarse a las reivindicaciones de la plantilla e hicieron público un manifiesto en el que lamentaron el «desamparo» por parte del Sepad y reclamaron una solución urgente al conflicto laboral para que se les garantice la continuidad del recurso en Cáceres y se abonen las deudas a empleados y proveedores. «Queremos solicitar a la Junta de Extremadura que haga lo que sea necesario para ayudarnos a todos y no dejar a nadie de los que están dando todo por nosotros para que estemos atendidos, no queremos irnos del centro ni de los pisos y es nuestra casa y queremos seguir aquí», pusieron de relieve en el manifiesto que leyeron. Este miércoles tanto la diputada de la asamblea por el grupo popular, Elena Nevado, como el concejal José Ángel Sánchez Juliá quisieron solidarizarse con la situación de trabajadores y usuarios y visitaron el centro para escuchar sus peticiones.

De la misma forma, los socios de Feafes convocaron una nueva asamblea para abordar entre otros asuntos, la problemática legal que existe en cuanto a la cesión de los terrenos municipales en los que se encuentra el centro en Mejostilla, uno de los puntos que genera más dificultades, según llegó a alegar el propio alcalde, Luis Salaya. A este encuentro también se desplazaron los propios trabajadores que se concentraron a la entrada con camisetas con el eslogan ‘La vocación no justifica la explotación’.

En estos momentos, el conflicto laboral que arrastra Feafes mantiene abiertos varios frentes. Entre ellos, los socios acordaron en asambleas previas por un lado, la disolución de la entidad, un punto que no reconoce la junta directiva porque defiende que no se ajusta a la ley, y por otro, la cesión a la empresa Grupo 5. De forma paralela, el Sepad mantiene en ‘stand by’ el proceso de intervención del recurso con plazo hasta junio para que se materialice la cesión y ha anunciado que desbloqueará varias facturas, aunque de momento, una semana después, no ha habido avances.