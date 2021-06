El alcalde, Luis Salaya, reiteró en el pleno que la corporación celebró este jueves que en el ayuntamiento no se ha recibido ningún requerimiento de otras administraciones ni de ningún órgano judicial que obligue a la entidad local a retirar la Cruz de los Caídos de su emplazamiento en la plaza de América, reiterando que no hay ninguna iniciativa en marcha que conlleve el traslado de este monumento. El regidor hizo esta precisión tras el debate de la moción que habían presentado el grupo municipal del PP y los ediles no adscritos Francisco Alcántara, Mar Díaz (ambos pertenecen al partido político Cáceres Viva) y Teófilo Amores. En la proposición se planteaba que este monumento quedase como un homenaje a todas las víctimas del coronavirus y que la corporación local se comprometiese a recurrir cualquier intento de retirar la cruz de este sitio. El portavoz de los populares, Rafael Mateos, detalló que de lo que se trataba con la propuesta era de descontextualizar este inmueble de cualquier significado político o histórico.

La moción no salió adelante al no contar con los votos del gobierno local socialista, por recurrirse al coronavirus «para maquillar la moción» (que se presentó en enero para sacar de la corporación el compromiso de que la cruz no se tocaba, propuesta que no prosperó), y de los ediles de Unidas Podemos, ya que, entre otras razones, una cruz solo representaría a las víctimas de un solo credo religioso. Cs se abstuvo, pero defendió que la cruz se quedase en su sitio actual.