Nuevo revés para el conflicto de Feafes en Cáceres. Cuando parecía que se encaminaba hacia una solución, vuelve a enfrentar un nuevo obstáculo. El ayuntamiento no cede el terreno a Grupo 5, empresa que se iba a hacer cargo del recurso. Este era uno de los principales escollos a los que tenía que sortear desde mayo el proceso para que la entidad madrileña tomara el relevo en el centro de Salud Mental después de que su propuesta fuera la más votada en la asamblea de socios de mayo. Tras ese acuerdo, Grupo 5 debía presentar la documentación tanto a ayuntamiento, propietario de la parcela municipal donde se encuentra el centro, y Sepad, responsable del recurso, para que dieran el visto bueno.

De esta forma, el consistorio ha determinado, tras estudiar los informes, que no es posible ceder el terreno a la empresa porque el acuerdo firmado en su momento con Feafes para que construyera el nuevo edificio en la parcela municipal recoge que solo puede pertenecer a entidades sin ánimo de lucro. Esta fue la justificación que han recibido los socios tras celebrar una nueva asamblea este miércoles para abordar este punto, entre otros. Por este motivo, queda solo sobre la mesa la opción de las Hermanas Hospitalarias, una congregación que sí reúne ese requisito. La propuesta de la orden no acumuló el grueso de los votos y de la misma manera que la de Grupo 5 no asumirá la totalidad de la deuda con los trabajadores aunque no precisó porcentajes.

Así, Hermanas Hospitalarias tendrá hasta el 30 de junio para definir la propuesta y recibir el ‘ok’ de las administraciones. Si no es así, el Sepad volverá a arrancar el proceso para que se intervenga el recurso que ya inició hace meses pero quedó paralizado a la espera de que Feafes alcanzara algún acuerdo con otra entidad para que tomara el relevo. Al margen de este proceso, la plantilla volverá a concentrarse hoy jueves en el edificio y aseguró que si no se abonan sus salarios, no irán a trabajar a partir de mañana. Llevan casi un año sin cobrar.