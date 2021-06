La publicación de la indignación de algunos vecinos y comerciantes de la plaza Mayor ha interrumpido la meditación budista de Salaya. Gracias a ello se ha enterado de que ha concedido demasiadas licencias de terrazas, de que algunas molestan más de lo imprescindible y de que hay días en los que el escándalo, el griterío e incluso las peleas son abundantes e insoportables. Parece mentira que se hayan olvidado tan rápidamente de a qué instancias van a parar los desmanes del ocio nocturno.

Es un insulto que digan que van a hacer cumplir la ley. ¿Pues qué han hecho hasta ahora? Sería más comprensible que dijeran la verdad y ésta es que no saben o no pueden compaginar el ocio nocturno con el descanso de los vecinos, y no solo de la plaza, sino de muchas calles y polígonos de la ciudad en los que se consume en la calle. ¿Puede explicar alguien cómo es posible que un auto con el volumen de su altavoz a tope se pasee por toda la ciudad a la una de la madrugada sin que nadie le detenga o sancione? En un país como éste en el que no se habla sino que se grita, en el que el ruido es consustancial con la diversión, en el que la calle es un festival de colores, sabores y sonidos, y el personal tiene una escasa educación cívica, es muy complejo encontrar soluciones al tema. Está claro que no puede dejarse solamente en manos de la policía y que, aunque sean necesarias, las sanciones no han conseguido hacer entrar en razón a nadie.

Algunos proponen sacar el ocio nocturno de los espacios residenciales, lo cual supondría solucionar de antemano el problema del transporte para evitar males mayores. Puesto que en estos casos es habitual que el incumplimiento de algunos lleve a generalizar y culpabilizar a todo el gremio, sería conveniente que los mismos hosteleros fueran los primeros en dar ejemplo y denunciar los abusos e infracciones, porque del ayuntamiento ya sabemos lo que podemos esperar. Suena a broma que el propio alcalde afirme que vigilarán el ‘botellón’ que se celebra en San Jorge desde hace tiempo.