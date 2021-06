Ha cumplido dos de los cuatro años al frente de la alcaldía. Su primera etapa ha estado marcada por la pandemia de coronavirus. En la segunda tendrán que desarrollarse los proyectos anunciados, unas iniciativas que intentan dar otro modelo de desarrollo para la ciudad. La ejecución o paralización de las mismas marcará el resultado de su mandato.

El día 15 se cumplieron dos años de su toma de posesión, un periodo atípico por la pandemia, ¿cómo han sido estos dos años para usted?

Muy difíciles, aunque nos han dado la oportunidad de que fuesen bien recibidos proyectos importantes que en otros momentos nos hubiese costado explicar. La ciudad estaba en un punto en el que todo el mundo entendía que tocaba cambiar. Nos hemos dedicado a buscar proyectos privados e intentar impulsarlos porque sin eso nos quedaba cojo lo demás. Podemos tener las calles más bonitas del mundo, pero si no generamos riqueza vamos a seguir parcheando y no vamos a poder solucionar el gran problema que es el paro.

-¿Cómo condiciona la pandemia sus planes y su política?

Pues mucho. Primero porque es una legislatura en la que llevamos en pandemia un año y tres meses. Y segundo porque durante los primeros meses monopolizó el trabajo. Condiciona porque sería irresponsable mantener los mismos planes tras lo que ha pasado.

-De los proyectos en cartera que pueden ayudar a cambiar la parálisis que sufre la ciudad, el del ecopolígono CC Green es el más interesante, ¿en qué fase está?

-No se presenta aún porque se está redimensionando para tener unas características que permitan atraer a empresas más grandes. Es una decisión que se ha tomado por la parte privada del proyecto. Espero que antes de final de legislatura pueda arrancar.

-Pero, ¿va a salir? Se lo pregunto porque muchas veces se lanzan anuncios que quedan en nada.

-Sí, va a salir. Es muy tangible, con muchos nombres, es coherente y reúne todas las características para optar a fondos europeos. Estamos en la obligación de intentarlo todo.

-¿Se tiene ya el suelo?

-Se tiene una parte importante.

-Explique de una manera sencilla y que se entienda qué significa y qué supone este proyecto.

-Hay un cambio de paradigma en la industria porque hay un cambio de combustible. La industria, cuando funcionaba con carbón, se desarrolló en torno a la producción del carbón y las vías del mismo. Luego pasamos al petróleo y ocurrió igual. Y ahora, en poco tiempo, con un cambio que se está produciendo muy rápido, el combustible es la electricidad y estamos donde se produce. Este ecopolígono lo que busca es ofrecer un acceso a energía fotovoltaica barata con una planta de autoabastecimiento y un acceso cercano a la producción industrial de energía eléctrica con las plantas que están alrededor. Cáceres puede ofrecer una seguridad en el suministro importante. Tenemos energía barata, un acceso seguro a la misma y cualquier industria que necesite grandes cantidades de energía tiene aquí una posibilidad y una posición competitiva.

-¿Qué nombres?, ¿qué empresas, además de Ingenostrum, que es la que lo está promoviendo?

-Eso lo tiene que contar Ingenostrum que es la que lidera el proyecto. Veremos una presentación en pocos meses y después se irán desgranando nombres.

-Estamos hablando de un nuevo polígono, pero solo hace unos días se dejó a Cáceres fuera de la instalación de una fábrica de cátodos por falta de suelo industrial desarrollado, ¿cómo se explica?

-Eso es lo que yo planteo que tiene que cambiar. Cáceres durante muchos años no ha desarrollado suelo industrial. Tiene suelo en su planeamiento, pero no ha habido nadie que lo desarrollase. Si no ponemos ahora las primeras piedras, dentro de diez o de quince años estaremos igual.

-Otro proyecto del que se ha hablado mucho es del complejo budista, ¿lo han presentado ya en el ayuntamiento?, ¿se está tramitando ya la modificación del plan general de urbanismo?

-Los promotores están trabajando con la Junta y con el ayuntamiento en el expediente y me consta que está muy avanzado.

-Entiendo que el ayuntamiento cede el suelo con unas condiciones que si no se cumplen harán que se anule, pero ¿quién va a financiar su construcción?, ¿está garantizada esa financiación?

-La financiación está garantizada por los promotores, que tienen buenas conexiones en Asia. Para el arranque del proyecto ha habido ya un apoyo con empresarios que lo han estado acompañando, además cuentan con los apoyos institucionales suficientes. Lo que nos han trasladado siempre es que no tienen problema para acceder a la financiación.

-¿Se verá algún resultado en la segunda etapa de su mandato?

-Ya lo estamos viendo. Vamos a ver nuevos resultados ya mismo.

-En estos dos años también se tendrá que resolver la declaración de la sierra de la Mosca como Paisaje Protegido, ¿en qué fase está ese expediente?, ¿ha aportado ya el ayuntamiento los informes necesario que la avalen?

-Está en el trabajo de los técnicos, que van a hacer sus propuestas a la Junta y que están trabajando muy cerca de los colectivos que impulsan esto. Todo lo ocurrido con el proyecto de la mina de litio nos ha dado la oportunidad de mirar hacia la riqueza natural del entorno de Cáceres. El primer paso era conseguir el respaldo popular. Con ese respaldo, las iniciativas no se pueden caer nunca.

-Supongo que el ayuntamiento se sumó a esta declaración cuando la Junta le dijo que era el momento de hacerlo.

-La Junta ya llevaba tiempo trabajando en esto, la administración autonómica se ha estado sentando con los colectivos que promueven la declaración. El ayuntamiento se sumó cuando había seguridad jurídica para hacerlo. Teníamos cierto miedo de que nuestro apoyo a la declaración pudiera parecer una simple maniobra de obstrucción a un proyecto minero con un expediente abierto. Nos hemos sumando cuando la Junta dijo no al permiso de investigación.

-¿Se acaba el debate de la mina con este expediente?

-Con este expediente, no. Lo que zanja bastante el tema es la denegación del permiso de investigación por la Junta. Lo que hace la declaración de Paisaje Protegido es evitar que aparezcan nuevos intereses o proyectos en la zona.

-Se ha desbloqueado la tramitación de dos centros comerciales. No es la panacea, pero es actividad, ¿qué aportarán?

- Lo que hace es que nos posiciona en el sector servicios. No son solo para que compremos nosotros, sino para que seamos capaces de atraer a los compradores del resto de la provincia que van a otros sitios. Se necesita que Cáceres vuelva a ser una referencia para las compras y esto le viene bien también al pequeño comercio.

-De un centro comercial y de ocio en la parcela donde estuvo el matadero se habla desde el año 2003, ¿seguirá este expediente adelante?, ¿no habrá de nuevo inconvenientes por parte de Demarcación de Carreteras o de otras administraciones?

-Va a salir adelante. Cuando los proyectos se priorizan, salen. Seguro que surge algún nuevo problema, pero lo arreglaremos. Y de lo de Demarcación, lo arreglaremos más pronto que tarde.

Supongo que una de las principales tareas de la nueva directora de la oficina urbana ha sido la de desatascar estos proyectos.

La directora trabaja en esto y en conjugar dos cosas muy difíciles. Primero que Cáceres sea un destino atractivo para las empresas por la facilidad en la tramitación, que es algo que parecía imposible, pero que poco a poco va siendo más creíble. Y segundo que todo encaje en el planeamiento urbano, que la ciudad no crezca desordenada. Una de las cosas de las que estamos más orgullosos de los dos años de legislatura que llevamos es que en los inversores está desapareciendo esa idea de que aquí es una sitio donde no había manera de arrancar nada.

-Hay otro proyecto importante, que aparece en los presupuestos del Estado, aunque esto no significa que se vaya a hacer. Me refiero al centro de investigación para el almacenamiento de la energía, ¿cuándo se verá su licitación?

- Hace unos días el presidente de la diputación me trasladó que la cesión de los terrenos va a ser una realidad muy pronto. No le puedo dar plazos, vamos a ir paso a paso, pero la cesión del terreno va a ser pronto y a partir de ahí vamos a ver que este proyecto se mueve. Es posible que el centro empiece a funcionar antes de tener instalaciones propias, ya tiene a su disposición espacio por parte de la universidad y del ayuntamiento.

-¿Qué significa que aquí haya un centro de ese tipo?

-Este centro, sumado el ecopolígono, supone una suma de futuro. En este tipo de ciencia aplicada, los investigadores y responsables de proyectos son los mismos, además hay una necesidad de que las empresas estén cerca de los centros de investigación, por tanto será un polo de atracción de empresas. Aquí se va a estar investigación sobre lo que va a ser una de las principales necesidades del futuro, el almacenamiento de energía.

-¿Qué quiere hacer en la Ribera del Marco? He leído sus anuncios, pero no entiendo bien qué pretende hacer para potenciar que sea un espacio de uso público

Queremos que se conserven los usos tradicionales. Queremos que de la cueva de Maltravieso se pueda salir desde un centro de interpretación más importante que el actual, que desde aquí se pueda ir a otro centro de interpretación de la Ribera, en los huertos de la Universidad Popular, y que a continuación ya se puedan coger los caminos existentes, ya adecuados, para poder llegar hasta San Francisco. A partir de este punto se pretende ir recuperando los caminos para que cuando se llegue a la parte baja de la Ribera se cuente con una zona de paseo, que se ensanche en una espacie de vía verde y paseo para peatones con las huertas a ambos lados. Que pueda tener una distribución de caminos con una vía central y con algunas sendas, pero que lo que haya alrededor no sean zonas de césped o merenderos, sino las huertas tradicionales. No queremos un paseo en torno al río, ya que aquí hay una riqueza cultural, que son las huertas, que está bien mantener.

¿Es público ya el suelo para hacer esto que pretende o volveremos a asistir a otro gasto que merme las arcas locales por las expropiaciones?

Lo que quede en manos privadas, quedará en manos privadas. Quedan algunas parcelas pequeñas que están en manos privadas, pero que en esta lógica no tiene sentido expropiarlas. Lo que queda por pagar son expropiaciones, que estaría bien recordárselo también a todos los de la herencia recibida. Están pagadas las expropiaciones de las tierras, pero no de las edificaciones en la parte baja y eso hace que tampoco se pueda tomar posesión del suelo, tenemos que terminar de pagarlo.

¿Cuánto costará eso?, ¿se terminará de pagar con la partida que ya figura en el presupuesto?

Con eso se va a pagar, al menos, lo más urgente.

¿Se parece su plan para la Ribera al que se proyectó en la etapa de gobierno de Carmen Heras?

Tiene relación en cuanto a la filosofía del proyecto, pero no tiene la dimensión de lo que planificó Víctor Santiago -concejal del gobierno de Herás que abanderó la intervención en la Ribera-. Todo lo que se va a trabajar se hará sobre los papeles que se siguieron entonces. No es un adaptación de ese proyecto, pero tiene mucho que ver.

Ya está la idea, ¿de dónde saldrá la inversión necesaria?

Lo estamos cuantificando para poder concurrir a los próximos fondos Edusi -fondos europeos para el desarrollo urbano sostenible-. Con los fondos de reconstrucción sí puede haber alguna intervención en la Ribera. En lo que estamos trabajando es en un proyecto que se pueda ir afrontando en pequeños tramos con intervenciones que tengan sentido en sí mismas. Si logramos ahora que se pueda abrir una red de senderos en la Ribera, esa intervención haría que muchos vecinos se acercasen a la misma y que hicieran el proyecto irreversible. El éxito político no es ganar las siguientes elecciones, el éxito político es que dentro de quince años se siga trabajando sobre los proyectos que definimos ahora porque consiguieron el apoyo popular para que fuesen irreversibles.

En esta segunda etapa de su mandato se tendrá que adjudicar la nueva concesión de la basura, un contrato que mueve más de ocho millones de euros al año, pero ese concurso ya tendría que estar adjudicado, ¿por qué han dejado que venzan los plazos?

Porque ha sido un año duro y los funcionarios que han tenido que replantear la recogida de la basura y otros servicios públicos durante la pandemia son los mismos que preparan los pliegos de este concurso. Los medios son los que son.

¿Cuándo saldrá la licitación?

Yo espero que a final de año.

¿Cómo será la tramitación? Se lo pregunto porque en concursos como este siempre hay muchas presiones e intereses.

Ya hemos pedido las ofertas para el estudio de costes. Hay empresas que ya se han dirigido a nosotros y a todas se les traslada que vamos a un concurso que será pulcro y especialmente escrupuloso para evitar que acabe con problemas. Las instrucciones que tienen los técnicos es evitar cualquier problema y sacar un concurso que nos permita tener una ciudad más limpia y un sistema de recogida más moderno con el menor coste posible.

¿Será su coste superior al actual, que sobrepasa los ocho millones de euros?

Tendrá que ser superior.

La otra concesión importante es la del agua, ¿cuándo se pagará la deuda de 2,6 millones del contrato anterior que reclama Canal y que ha reconocido el juzgado?

Estamos estudiando cómo hacer frente a esa deuda si finalmente se consolida. Estamos viendo si es recurrible. Es una deuda que llega por la dejadez de anteriores corporaciones que han ido lanzando hacia adelante un problema.

Se ha hecho un plan estratégico para el comercio, uno de los sectores que más ha perdido en los últimos años, un documento que es poco preciso, ¿cómo ayudar al comercio desde el ayuntamiento?

A lo mejor la solución pasa más por actuar y no por elaborar planes estratégicos y hablar entre nosotros permanentemente. Las iniciativas puestas en marcha funcionan bien y cuentan con la complicidad del comercio, pero la salvación del mismo no tiene que ver directamente con el ayuntamiento, esto lo van a decidir e impulsar los cacereños. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es lanzar campañas de apoyo al sector y de sensibilización con la necesidad de comprar en el comercio de proximidad. Otra parte importante para un buen futuro para el comercio es lo que decía antes: tener centros comerciales de atracción para que Cáceres vuelva a ser una referencia en la provincia. Esos centros, además, van a alimentar al comercio de alrededor.

¿Dónde se hará el pabellón ferial?, ¿se recupera el proyecto de la legislatura de Heras en el ferial?

No, es un proyecto nuevo. Hasta ahora lo estamos estudiando. Ya contaremos el proyecto cuando lo podamos contar bien.

En la primera mitad de la legislatura ha contado con el apoyo de Podemos y de Amores, lo que le ha permitido sacar los dos presupuestos, ¿espera contar con esos mismos apoyos en la segunda?

Nosotros siempre hemos intentado recabar otros respaldos también y lo vamos a intentar cada año. Tenemos un apoyo estable en Podemos y tenemos mucha responsabilidad en Amores. Pero la misma posibilidad de aportar propuestas se la ofrecemos a los otros grupos y ediles no adscritos.

La ronda este se inauguró hace una semana, ¿hay algún plan para fuente Concejo y Mira al Río?

-La ronda este define y delimita la ciudad. Fuente Concejo y Mira al Río habrá que ir afrontándolo. No será en los dos próximos años porque las cosas hay que planificarlas con seriedad.

La reforma de la estación estará terminada en unas semanas, ¿se pedirá a Adif que recupere esa propuesta que su grupo hizo cuando estaba en la oposición para hacer más permeable la vía en el tramo de Aldea Moret y la Cañada?

-Le presentamos a Adif dos propuestas. Una era inviable. El trazado en trinchera, que era la otra, también presentaba inconvenientes. Hay otras soluciones. Cuando termine la reforma de la estación tendremos que volver hablar con Adif. Pero lo importante ahora era la reforma de la estación y que no se retrase la llegada de la alta velocidad.