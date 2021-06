Cáceres pierde el Europa Sur. El festival que abre cada año la temporada musical de otoño anuncia su traslado a otra localidad tras más de una década celebrándose en la capital cacereña. Así lo comunicó la organización de la cita musical, la asociación Bon Vivant, este lunes a través de una nota en la que justificó la decisión en la «desidia» por parte de las instituciones locales a la hora de conceder apoyo y ofrecer facilidades para que tenga lugar.

De este modo y tras un año en blanco por el coronavirus y negociaciones con otras posibles ubicaciones, el festival cambia su escenario a la localidad cercana de Valdefuentes. Se celebrará en la plaza de toros unas semanas más tarde de lo que habitualmente acostumbra en Cáceres, el 1 y 2 de octubre, coincidiendo con la fiesta local de Los Tableros. Mantiene, en cualquier caso, el formato gratuito de sus últimas ediciones ya que cuando arrancó en la capital cacereña durante años tuvo lugar en un recinto cerrado, la plaza de San Jorge, y sí cobró una entrada por acceder.

En cuanto a la programación, la organización detalla que el cartel estará compuesto por seis bandas. Encabeza La Frontera, «una de las más señeras bandas de rock and roll de este país, con una trayectoria de más de 35 años». Se subirán también The refrescos con su ska pop y Micky y los colosos del ritmo como guiño al pop de los años sesenta. La representación extremeña la suma la banda de Don Benito Descartados y cerrarán el cartel los portugueses The Manchesters y los sevillanos The barkings.

De manera paralela a los conciertos, la cita también traslada su Rally Ibérico de Scooters Clásicas, el encuentro para los amantes de las vespas y lambrettas de ambos países, que durante una jornada copaban la plaza Mayor con una exhibición de motos clásicas.

Por otra parte, también con el sello Bon Vivant y Europa Sur, anuncian conciertos en Alcántara el 3 y 4 de septiembre con Soleá Morente, La Frontera y los cacereños Fônal.