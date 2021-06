Cáceres ya tiene presupuestos municipales para este año. Tras haber sido aprobado en el pleno del ayuntamiento y superar el periodo de alegaciones que se cerró ayer sin ninguna propuesta presentada en contra, este martes entraron finalmente este martes en vigor las cuentas previstas para 2021, que ascienden a 78.901.878 euros. Así lo anunció el alcalde, Luis Salaya, en declaraciones a los medios al término de la presentación del plan de cooperación que hizo público con el concejal David Holguín en el ayuntamiento.

De este modo, confirmó el regidor municipal que en este periodo no ha recibido alegaciones aunque reprochó a PP, Ciudadanos (Cs) y los ediles no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz que no lo hayan apoyado «como requería la urgencia de la situación». «El presupuesto se aprueba con mayoría absoluta, como se aprobó el anterior, aunque me hubiera gustado que hubiese sido por unanimidad», apostilló.