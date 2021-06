Cáceres trabaja en salir de esta crisis, que también ha sido económica, y más negocios siguen naciendo en la ciudad. Hoy El Periódico visita el negocio Manuel’s Pub, ubicado en la calle Donoso Cortés (lo que fue durante años La Divina Comedia). La hostelería es uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus, por eso alivia ver cómo Manuel Pérez se lanzó hace unos tres meses a la aventura de abrir un bar de copas y cócteles. «A veces me cruzo con gente que me llama valiente por abrir un establecimiento tal y como estaban las cosas, pero estoy muy contento y feliz porque para mí tener un pub es un sueño hecho realidad. Vengo de una familia que se ha dedicado de lleno al mundo de la restauración y lo he vivido desde bien pequeño», dice con orgullo Manuel.

Ahora, con el verano se anima el bar de decoración clásica-moderna, un trato maravilloso y una gran variedad de copas y cócteles, perfectos para olvidar el estrés diario, cuidados hasta el último detalle y con originales sabores. Disponen también de una terraza. El responsable explica que «somos un punto de reunión y disfrute seguro. Cumplimos a rajatabla todas las medidas que dictan las autoridades sanitarias».

‘Déjame’ (Los Secretos), ‘I Want to Break Free’ (Queen), ‘Bienvenidos’ (Miguel Ríos) siempre suenan

El local es como un viaje al pasado, pero sin dejar de perder la esencia y la magia actual. No se enfaden pero dependiendo de su año de nacimiento, el pub puede ser el mejor tratamiento antiedad (orientado a un público de 30, 40, 50, 60,70… años). «No me atrevo a marcar una fecha de inflexión por miedo a que los compañeros que tengo sentados a mi alrededor en mi entorno laboral más próximo me lancen cualquier objeto que tengan a mano, pero en cualquier caso si viviste la época de los 80 hacía adelante me entenderás», apunta entre risas y carcajadas.

‘Déjame’ (Los Secretos), ‘I Want to Break Free’ (Queen), ‘Bienvenidos’ (Miguel Ríos), ‘Ay qué pesado’ (Mecano), ‘Beat It’ (Michael Jackson), ‘Chica de Ayer’ (Nacha Pop), entre otras canciones. Las notas de estas maravillosas e históricas melodías son capaces de desatar la alegría aquí. El verdadero propósito de Manuel es más que un milagro. Que todos los clientes salgan con una sonrisa de oreja a oreja. «Aunque ponemos música de todo tipo, me decidí por marcar la diferencia con los clásicos de décadas anteriores». Fue la clave de su éxito.