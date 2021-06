El PP cacereño ha lamentado la «dejadez» y la «inacción» del gobierno socialista a lo largo de estos dos años de legislatura con Luis Salaya. El concejal de la oposición y portavoz de los populares de la ciudad, Rafael Mateos, compareció este lunes junto al también edil José Ángel Sánchez Juliá para hacer balance de la legislatura en la capital cacereña. En declaraciones a los medios, Mateos lamentó que Salaya «ha batido el récord de hacerlo tan mal en tan poco tiempo» porque «no ve» y «no escucha» a los cacereños.

En ese sentido, acusó a equipo de gobierno de vivir en «una realidad paralela» y aseguró que la ciudad tardará «años en recuperarse» debido al «caos» del Gobierno del PSOE. De forma detallada por áreas, puso sobre la mesa su malestar por el retraso en la convocatoria de las ayudas a pymes y autónomos del sector comercio, hostelero y turístico de la ciudad, dotadas con tres millones de euros y que se anunciaron para finales de abril.

Del mismo modo, lamentó que se hayan paralizado las obras de ampliación del cementerio, un asunto por el que se mostró «preocupado» porque, según apuntó, Cáceres se enfrenta a un problema real con el tema de los enterramientos. También criticó que Cáceres ya no sea referente cultural y lamentó la marcha de Europa Sur y que no se haya ejecutado aún la obra de la plaza de toros. En cuanto a otros asuntos, denunció que no se pongan sobre la mesa de nuevo el proyecto de la depuradora y del aeródromo.