El Palacio de Congresos se protege del calor para afrontar el ‘sprint’ veraniego en la vacunación. Tras las quejas que lanzaron en semanas anteriores los asistentes a vacunarse cuando finales de mayo y principios de mes coincidió con las altas temperaturas y las hileras de esperas a primera hora de la tarde se hicieron difícilmente soportables, el Servicio Extremeño de Salud (SES) anunció que había mantenido conversaciones con el Ministerio de Defensa para desplegar material del Ejército en los alrededores y blindar las esperas del sol.

Ha sido semanas después de este anuncio cuando finalmente este lunes los operarios instalaron en los alrededores del auditorio la infraestructura. No obstante, según confirmó el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sido el área de salud cacereña el que ha asumido la instalación y no el Gobierno central, tal y como estaba previsto, ya que «el material que tenía disponible el Ejército no era posible colocarlo en ese lugar».

El conocido ya como vacunódromo en Cáceres desde hace meses, mantiene un ritmo de dosis similar en las últimas semanas en las que ha acelerado las cifras. En total, las pasadas semanas ha administrado una media de 15.000 dosis, esta última, según los datos que maneja el SES, han sido 15.090 dosis, unos números que se traducen en una media de 2.500 dosis diarias. En el caso de la capital cacereña, los horarios de vacunación se mantienen desde primera hora de la mañana y última hora de la tarde del lunes al viernes. También en las últimas semanas se incorporó que se inoculara el sábado, aunque solo en horario de mañana.

La previsión del área de Salud es mantener las mismas cifras ahora en verano. En los próximos días, sostiene el área de Salud, se inoculará de manera paralela a cuatro franjas de edad: las segundas dosis para los tramos entre 50 y 59 y 60 y 69 años y las primeras dosis de 40 a 49 años y 30 a 39 años. En cuanto a las marcas de vacunas que se administrarán Pfizer, Moderna y Astrazeneca. En Cáceres, según las cifras que maneja el SES, casi 120.00 personas de las 169.000 contabilizadas en el área de salud han recibido al menos una dosis de su pauta contra el virus.

De manera paralela a la vacunación, el Punto de Atención Continuada (PAC) del hospital Virgen de la Montaña mantiene los cribados masivos para detectar asintomáticos en la capital cacereña. De acuerdo a las cifras que contempla el SES la pasada semana se detectaron tres positivos entre las 118 pruebas que se realizaron. También mantiene esta tasa de positividad que roza el 2% entre asintomáticos que acuden a realizarse el test rápido. Esta semana también se mantendrá abierto en horario de tarde de 15.30 horas a 20.00 horas y podrá asistir cualquier persona siempre que no presente síntomas compatibles con el coronavirus. Solo tendrá que presentar como identificación el documento nacional de identidad. El resultado es inmediato tras realizarse la prueba.

Coincide este avance en la vacunación con una semana de especial preocupación por parte de las autoridades locales debido al repunte de casos en la capital cacereña y la aparición de un nuevo brote en la ciudad que hasta ahora había mantenido unos datos contenidos de contagios durante semanas. Según precisó el concejal Andrés Licerán, el brote se originó en una empresa y contaba el pasado viernes con tres positivos y cinco contactos estrechos. En ese sentido, aseguró que debido a que es un entorno muy delimitado el origen «está controlado» pero su aparición obligó a «volver a poner las alarmas en funcionamiento».

De hecho, Licerán volvió a hacer un llamamiento a la prudencia precisamente en la semana en la que se relajaron restricciones com o el uso de mascarilla en exteriores, que ha dejado de ser obligatoria desde el sábado, y el aumento en una hora el cierre de la hostelería, que también desde el sábado puede bajar la persiana a las 3 y n oa las 2 como hasta ahora. Coincide también la relajación de las medidas sanitarias con un aumento de la movilidad en la ciudad, tanto de cacereños que viajan como de turistas que llegan. En cuanto a los datos, esta última semana la capital ha sumado un total de 28 contagios. Esto traducido a la incidencia acumulada, deja unas cifras ligeramente superiores a la de meses anteriores con 44 casos a los 14 días y 29 casos a los 7 días.