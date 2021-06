El SES hizo ayer un serio llamamiento a la responsabilidad después de la notificación entre el lunes y el martes de dos nuevos brotes directamente relacionados con jóvenes. El primero, con 8 positivos y 28 contactos detectado en la discoteca Zrrcus y confirmado el lunes, y el segundo en una fiesta de graduación de alumnos del Colegio Licenciados Reunidos, con 6 positivos y 42 contactos. Ambos suman 14 positivos y 70 contactos entre jóvenes. A ellos se unen otros dos brotes más, uno anunciado el lunes con incidencia también en Salorino y Trujillo, de 5 positivos y 21 contactos, y otro este martes en Cáceres capital con 5 positivos y 9 contactos. La capital cacereña afrontaba a día de ayer nada menos que cuatro brotes con 24 positivos y 100 contactos directos.

El Servicio Extremeño de Salud definió el brote de los alumnos del Licen como «el más llamativo de Extremadura». Al parecer, según ha podido conocer este diario, los escolares de 2º de Bachillerato celebraban su graduación y se marcharon a un pueblo cercano donde participaron en una fiesta con botellón. Allí se contagiaron; en ningún caso en el centro escolar.

Este extremo fue desmentido por la madre de uno de los alumnos, que no se quiso identificar, y que se quejó de que durante el acto de graduación estuvieran "en un lugar cerrado, sin ventilación, en el Complejo San Francisco, abrazando los profesores a los alumnos y llevándolos luego en un autobús a Casa Claudio, a una cena en la que también participaron docentes". Siempre según el relato de esta madre que dijo que no daba su identidad "por temor a represalias", los chavales "no hicieron ni fiesta ni botellón, cenaron en Casa Claudio y regresaron a Cáceres a las tres de la mañana".

Fuentes del SES hicieron un serio llamamiento a la responsabilidad y advirtieron de que la incidencia entre la población de 15 a 19 años es muy preocupante. La mayoría de ellos son asintomáticos, quiere decir que no tienen síntomas pero tampoco se someten a las pertinentes pruebas en el PAC (Punto de Atención Continuada) por lo que realizan una vida normalizada sin reparar en que pueden contagiar a otros. El problema radica en que están en contacto con personas de su familia de una franja entre los 60 y los 69 años que al haber sido vacunados con Astrazeneca todavía no han recibido la segunda dosis.

A este brote hay que añadir el detectado en una discoteca de la ciudad de Cáceres. Se trata del denominado brote 417, con ocho positivos y 28 contactos. Fue en la Sala Zrrcus, de la avenida Ruta de la Plata, en los bajos del Hotel Extremadura, uno de los locales más concurridos de la capital.

Medidas

Responsables del local defendieron que cuentan con todas las medidas de seguridad garantizadas y que para acudir al recinto se necesita cita previa. Tienen capacidad para 649 personas, pero se permite la entrada de alrededor de 175. Antes de acceder se mide la temperatura, cuando el público sale a fumar y vuelve a entrar, de nuevo se les pone un termómetro para comprobar que todo está en regla. Una vez a la semana se fumiga y se exige el lavado de manos con gel hidroalcohólico. Por la mañana lamentaron que nadie del SES se hubiera puesto en contacto con ellos para informarles, aunque horas más tarde lograron hablar con un portavoz sanitario.

Respecto a si se deberán adoptar medidas en la discoteca, el SES se limitó a decir que eso ya depende de Salud Pública.

Extremadura ha registrado en las últimas horas 114 casos positivos de covid-19 confirmados. En los hospitales extremeños hay ingresadas 19 personas, cuatro de ellas en UCI. En la jornada de ayer no hubo que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas es de 1.768 desde el inicio de la pandemia. Se han dado 74 altas, lo que equivale a 76.004 altas. La incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 77,36 y a los 7 días en 44,39, por lo que está disparada.

Entretanto, el Palacio de Congresos se protege del calor para afrontar el ‘sprint’ veraniego en la vacunación. Tras las quejas que lanzaron los asistentes a vacunarse cuando a finales de mayo y principios de mes coincidió con las altas temperaturas y las hileras de esperas a primera hora de la tarde se hicieron difícilmente soportables, el Servicio Extremeño de Salud anunció la colocación de toldos que el lunes terminaron de instalarse.