Lo más alto del Palacio de Congresos de Cáceres son sus anfiteatros. Y hasta allí llevará el humor mañana, a partir de las 21.30 horas, JJ Vaquero (Valladolid, 1973). Ayer todavía quedaban las últimas entradas a la venta, previo pago de 10 euros. Con gracia cotidiana y sin pelos en la lengua su objetivo es sacarle carcajadas a raudales a todo aquel que acuda a verlo.

-¿Habla del coronavirus en el monologo que protagonizará este viernes en Cáceres?

-Del virus, de los hospitales o de los fallecidos ni creo que tenga talento ni me apetece hablar y no veo por dónde meterle mano, pero lo que sí se incluye durante la actuación son los costumbrismos que hemos desarrollado y vivido en esta etapa. Sí que puedo hablar de que lo primero en acabarse en una pandemia fue el papel higiénico o la levadura, el tiempo que pasamos con la familia o de las videollamadas, y lo difícil que era disponer de un momento íntimo para uno.

-¿Qué diferencias existen a su juicio entre el humor extremeño y castellano?

-Cáceres y Valladolid tienen más cosas en común de las que pensamos, por ejemplo, que no tenemos mar, nos gusta divertirnos y tomarnos una buena cerveza fría con aperitivo. El humor es universal. Otra cosa es el contexto y las posibles particularidades de cada comunidad (acento, costumbres, temas locales…).

-Se ha hecho viral estos últimos días con un vídeo suyo en el que habla sobre la situación del tren en la región. ¿Qué opina de nuestro ferrocarril?

-El arte de la risa debe darle visibilidad a los problemas sociales. No puede ser que coger el tren en Extremadura se convierta en un juego de ruleta rusa, porque uno no sabe qué va a pasar en el trayecto. Que se pongan las pilas los responsables y ojalá sea noticia muy pronto que existe un tren rápido de Madrid a Badajoz. En vuestra tierra se come de maravilla. Ahí manejáis el gorrino, ehhh, (risas).

-Usted va actuar en un Palacio de Congresos que sirve de área de vacunación. ¿No le parece un estupendo paralelismo de la cultura al servicio de la sanidad?

-Es genial. Somos afortunados de la encomiable labor sanitaria y social que están realizando los sanitarios. Cuando me vacunaron casi lloro de emoción. Tenía claro que me iba a poner cualquier dosis desde el principio. Después de todo lo mal que lo hemos pasado, sin duda, ellos son unos auténticos héroes.

-Estamos en un momento donde se le saca punta a todo. ¿Se autocensura?

-Sí. Hace años le enseñaba un chiste a mi mujer y me decía si era gracioso, ahora me dice si me puede meter en un lío o no. Muchas veces pido hasta una segunda opinión a gente de confianza. Se pasa mal, tengo familia y no quiero problemas porque tenemos demasiados ya. Aunque con los amigos no me censuro casi nada, en Twitter lo hago bastante y alguna vez me ha tocado borrar algún tuit.

-¿Qué ocurre cuando el río Pisuergas pasa por Valladolid?

-Se puede ver un cocodrilo del Nilo… cuidado con el viaje que se pegó el animal… parecía que vivíamos en una peli de Jumanji. También divide la ciudad en dos partes y yo ha habido bastantes veces que volviendo de fiesta a casa, no sabía en cuál de ellas estaba (carcajadas).