«Ahí donde fueras, ahí estaba Simón». Paco Zambrano lo apodaba el inevitable porque era prácticamente imposible no cruzárselo en un evento flamenco. Aún consternado por su fallecimiento, le recuerda como si se pudiera condensar una amistad de cuarenta años en unas palabras. La noticia de la muerte a los 86 años este miércoles del eterno niño del flamenco y de la ribera cayó con gran pesar en todos los

círculos flamencos de la capital cacereña y se hizo visible en la multitud de condolencias. Entre ellas, Javier Conde, Miriam Cantero, Juan José Díaz Luna, todos nombres de referencia del arte jondo, lamentaron en redes la pérdida «de un pilar fundamental del cante cacereño». Fue un pésame unánime porque todos los que se han referido alguna vez a Simón García Bermejo lo han hecho como «maestro». Merecido título para el que fue sostén del flamenco en Cáceres y «mantuvo la llama viva cuando nadie lo hacía» y recuperó la saeta cacereña. «Simón es historia de una afición desmedida», defiende Zambrano, desde que alumbró en 1934 en la calle Camino Llano. El apodo del Niño de la Ribera se lo ganó bien con su precocidad animando por fandangos la Ribera del Marco en el lavadero de su padre. A los diez años debutó en el Gran Teatro con Polito y llegó a compartir cartel con los grandes. «Fue un flamenco bien ‘plantao’ de los pies a la cabeza que ha paseado el nombre de Cáceres y Extremadura por todo el mundo».

Coqueteó también con la tauromaquia y aunque en breve desechó su carrera como torero, conservó la afición para siempre. En 1974 fundó la peña flamenca y llegó a presidir la peña taurina. «Fue estudioso, entrañable y buena persona», le definen quienes compartieron con él una vida.

Profeta en su tierra

Con semejante aval en su trayectoria, Zambrano se extraña de que aún no de nombre a una calle. «Es inexplicable». Placas aparte, sí considera Mara Alegre, una de sus discípulas, que llegó a alzarse con la difícil hazaña de ser profeta en su tierra. «Ha sido muy querido y se va por la puerta grande». De hecho, en 2015 protagonizó un homenaje en el Gran Teatro. Asegura Alegre que de no ser por él, ni ella ni muchos habrían ligado su camino al flamenco y está convencida de que deja un vacío irremplazable. «Se va a notar mucho su pérdida». Queda su legado. «No hay cosa más ingrata que el olvido», repite Zambrano. A Simón no le alcanzará «porque él queda para siempre».