El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, confió este martes en que en los próximos días haya novedades en la convocatoria de las ayudas municipales para pymes y autónomos y que las mismas se puedan convocar ya. De la mismas, que están dotadas con tres millones de euros, se había dicho que saldrían en abril, pero no están todavía, además se tramitó una modificación del presupuesto prorrogado de 2020 para anticipar su financiación con cargo al remanente de tesorería de ese ejercicio. Se hacía para no esperar a la aprobación definitiva del presupuesto de 2021. Pero este ya cuenta con aprobación final y la convocatoria aún no ha salido.

Salaya se refirió a este asunto al término de la visita que junto a otros concejales y técnicos del ayuntamiento realizó a la ampliación de los campos de fútbol de Pinilla, una inversión de 2,4 millones de euros que ya está casi terminada, solo queda para completar la obra la construcción de los vestuarios, habrá 8. Son dos nuevos campos de fútbol, propiedad del ayuntamiento, que se integran en el complejo deportivo de Pinilla, que ya cuenta con otros dos campos. La intención del ayuntamiento, según explicó el alcalde, es que la Federación Española de Fútbol siga con la gestión de todo el complejo deportivo. Salaya confió en que toda la instalación esté terminada de cara a la próxima temporada que se inicia tras el verano. Además de las dos nuevas dotaciones, también se han construido gradas. Esta obra convierte a este complejo en la principal instalación de la ciudad para la práctica del fútbol.

Para la financiación de esta obra se pidió un crédito, pero finalmente el gobierno local renunció a la operación y optó por pagarla con el remanente de tesorería que había al cierre del ejercicio de 2019. Salaya explicó este martes que fue una decisión que se tomó por si el ayuntamiento tenía que ir a un plan de ajusta por haber incumplido la regla de gasto en el ejercicio de 2019. Pagando con remanente se reducía el gasto de amortización de la deuda. Pero al final no fue necesario el plan al suspender Hacienda los efectos del incumplimiento de la regla.