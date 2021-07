El informe de Demarcación de Carreteras sobre los accesos proyectados para el centro comercial y de ocio previsto en la parcela del antiguo matadero es negativo. La solución propuesta no cumple con prescripciones establecidas en la orden de Ministerio de Fomento sobre el trazado de carreteras. El acceso se planifica con una conexión de la parcela con la avenida de las Arenas, que en ese tramo es la carretera N-521. Con informe negativo no hay acceso y el proyecto del centro de ocio queda tocado. Pero la solución para que no se vuelva a vivir un revés a un proyecto en Cáceres es que ese tramo se cederá al ayuntamiento, pasará a ser de titularidad municipal y no será necesaria la aplicación de la ley de Carreteras y de toda su normativa técnica complementaria que provoca el informe en contra de Demarcación.

Uno de los inconvenientes que ha tenido esta parcela en las anteriores ocasiones que se ha intentado desarrollar ha sido el acceso. Se promovió que la entrada y salida fuera por el aparcamiento de Carrefour, pero una sentencia dio la razón al hipermercado. El acceso por la avenida de las Arenas chocaba con la opinión de Demarcación de Carreteras, este tramo es parte de una carretera nacional (Trujillo-Valencia de Alcántara).

El centro comercial y de ocio cuenta con aprobación inicial de su programa de ejecución. El documento se expuso al público y Demarcación de Carreteras presentó su informe sectorial que es negativo, pero en el mismo también se plantea una solución: «dado que el tramo objeto de este informe tiene un carácter eminentemente urbano, podría perder su condición de carretera dentro de la red de Carreteras del Estado», por tanto se plantea en este informe que «una solución podría ser la solicitud, mediante el correspondiente acuerdo del pleno municipal, de cesión gratuita del tramo de carretera estatal afectado» por los accesos que se proyectan para el centro comercial.

Esto es lo que hará el pleno de la corporación local en su próxima reunión. Antes, este jueves, la comisión informativa de Urbanismo dictaminará a favor de esta operación. El tramo que se cede es el comprendido entre las glorietas de Donantes de Sangre y del Junquillo. Si no hay nuevos parones y otros problemas que puedan surgir, el programa pasará a tener aprobación definitiva, con ello se podría iniciar la urbanización de la parcela, hacer los accesos y con posterioridad obtener la licencia para levantar la primera fase del centro comercial y de ocio.

CESIÓN / En esta solución ya se estaba tiempo trabajando. Enrique Feduchy, socio de kronos, empresa promotora del centro comercial y de ocio, ya comentó a mediados de junio, cuando se presentó el proyecto y se dieron fechas para el inicio de las obras, que el ayuntamiento ya trabajaba en esta solución para evitar que Carreteras imposibilitase los accesos proyectados para el centro comercial.

El informe de Carreteras es desfavorable porque se incumplen apartados técnicos de la orden del Ministerio de Fomento sobre el trazado de las carreteras, pero en unas semanas esta vía dejará de ser una carretera del Estado y será una vía urbana.

Pero también apuntaban varias cuestiones que, en opinión de los técnicos de Demarcación, son susceptible de mejora. Estas consideraciones valen sea la carretera estatal o municipal. En una de estas recomendaciones se indica que existen plazas de aparcamiento que se proyectan muy cerca de los accesos, «con lo que se producirían retenciones y colas a la entrada de la vía de servicio, produciéndose el almacenamiento en la carretera N-521 (la avenida de las Arenas)», además se manifiesta que la solución planteada «no optimiza el nivel de servicio de la calzada principal, sino que lo perjudicaría produciendo retenciones».

La intención de los promotores, una vez que se tenga la aprobación del programa de ejecución, es empezar la obra de urbanización a finales de verano para que dentro de un año ya se pueda inaugurar la primera fase del centro comercial, que, entre otras firmas, incluirá una tienda de Decathlon. Para iniciar la segunda fase que permitirá completar todo el complejo es necesario que antes se modifique el Plan General Municipal de urbanismo.