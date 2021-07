El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha augurado que Luis Salaya será alcalde de Cáceres «una temporada larga» porque «ha ido creciendo» a la vez que ha ido asumiendo «responsabilidades», y ha construido «un proyecto de ciudad» que pasa por facilitar la instalación de industrias para crear empleo, fomentar el turismo de calidad, y ayudar a las personas «que no pueden comprarse su futuro» atendiendo sus necesidades.

Vara intervino en el acto que organizó el PSOE este miércoles para hacer balance del ecuador de su legislatura en Cáceres en los jardines del museo Casa Pedrilla. La ceremonia, que congregó a representantes del partido a nivel regional y nacional, tenía previsto haberse celebrado hace dos semanas, el pasado 22 de junio, pero una tormenta repentina esa tarde en la ciudad obligó a posponerlo hasta este miércoles.

Del mismo modo, el secretario general del PSOE en Extremadura y presidente de la Junta avanzó este miércoles que parte de los fondos europeos de recuperación Next Generation que lleguen a la región se emplearán en la construcción de viviendas sociales en Cáceres, donde no se realiza una promoción de este tipo desde "hace mucho tiempo". En relación con los proyectos que están en marcha en la ciudad, Vara ha vuelto a incidir en que "el futuro de Cáceres dependerá de lo que los cacereños quieran". "Yo tengo que ayudar pero no sustituir", ha incidido, al tiempo que ha insistido en que el gobierno local cuenta con un proyecto para "ayudar a la gente a poder labrarse un futuro".

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha apuntado que "lo mejor de estos dos años es que no tenemos nada malo que decir de nadie", ya que el partido le ha respaldado y los compañeros han hecho una "crítica constructiva", además de recibir el apoyo de las instituciones y de la sociedad civil en estos dos años de gobierno que "no han sido fáciles", en alusión a la pandemia.

Salaya también ha tenido palabras para la oposición que "se ha portado bien cuando era importante y necesario", aunque de cara al público se haya "sobreactuado" en la crítica, ha apostillado. Respecto a los proyectos que están en marcha en la ciudad para crear empleo y desarrollo socioeconómico, el regidor ha confiado en que saldrán adelante porque "se han gestionado bien" y se ha facilitado su tramitación para hacer "una ciudad mejor", aunque algunos proyectos "no se verán en esta legislatura" porque "no se construyen en dos días", ha advertido.